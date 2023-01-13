Заморозить і замете снігом? Синоптики дали новий прогноз погоди на лютий 2023

Синоптики ресурсу Gismeteo в прогнозі на місяць (дані для Києва) не передбачають суворих лютневих морозів чи снігопадів.

Натомість, місяць буде помірно теплим, як для зимового. Температура коливатиметься вдень на плюсовій позначці в першу половину місяця, а в другу - ймовірний невеликий мінус.

Цікаво, що навіть на Водохреще суворих морозів не передбачається.

Погода в Києві на місяць (скриншот)

За даними книги народного синоптика Леоніда Горбаня "Погода до 2030 року", лютий стане мінливим. Сильні морози передбачаються 3-4 лютого, а також з 21 лютого і до кінця місяця. В інші періоди очікується відлига чи помірні морози.

Прогноз синоптика на лютий:

1-3 - морози помірні,

3 - сніг,

3-4 - сильні морози,

6-8 - ослаблення морозів,

9-12 - сніг,

18-20 - відлига,

з 21 і до кінця місяця - сильні морози,

21-22 - сніг.

Віра Балабух, заввідділенням прикладної метеорології та кліматології УкрДМІ ДСНС та НАН України, вважає, що лютий буде не дуже холодним і буде схожим на грудень 2022. А найхолоднішим місяцем зими залишиться січень.

"У лютому буде не дуже холодно: середня за місяць температура повітря коливатиметься від +2 на півдні до -2 - на північному сході.

Від′ємна середня температура в межах від 0 до -2 і нижче буде характерна у грудні лише для північних, центральних, східних областей країни та високогір’я Карпат", - розповіла метеоролог.