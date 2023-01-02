У Києві через аномальне потепління розпустилися сакури і полетіли метелики (відео)

Тепла погода в Києві, яка тримається два дні поспіль від самого Нового року, привела до аномальних явищ. В столиці помітили цвітіння сакур і навіть метеликів.

Дивіться на фото і відео в матеріалі Styler нижче на дивовижні природні зміни.