У Києві через аномальне потепління розпустилися сакури і полетіли метелики (відео)
Тепла погода в Києві, яка тримається два дні поспіль від самого Нового року, привела до аномальних явищ. В столиці помітили цвітіння сакур і навіть метеликів.
Дивіться на фото і відео в матеріалі Styler нижче на дивовижні природні зміни.
Сакури в парку "Наталка"
Дерево частково розпустилися в парку Оболонського району.
"У той час, коли ми загадували єдине найважливіше бажання на всіх, у парку "Наталка" розквітли сакури. Схоже на добрий знак, чи не так?" - підписали знімки в КО "Київзеленбуд".
Фото: facebook.com/zelenbud
Фото: t.me/kievreal1
На Осокорках - метелики
Метелика "Павичеве око" помітили кияни на Лівому березі столиці.
Причиною цьому явищу стала аномально тепла зима, яка "розбудила" дерева і комах.
Зазначимо, що потепління прийшло ненадовго, і вже на Різдво в Україну повернуться морози.
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