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У Києві через аномальне потепління розпустилися сакури і полетіли метелики (відео)

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Київ, Понеділок 02 січня 2023 21:31
У Києві через аномальне потепління розпустилися сакури і полетіли метелики (відео) У Києві розквітнули сакури і полетіли метелики (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Тепла погода в Києві, яка тримається два дні поспіль від самого Нового року, привела до аномальних явищ. В столиці помітили цвітіння сакур і навіть метеликів.

Дивіться на фото і відео в матеріалі Styler нижче на дивовижні природні зміни.

Сакури в парку "Наталка"

Дерево частково розпустилися в парку Оболонського району.

"У той час, коли ми загадували єдине найважливіше бажання на всіх, у парку "Наталка" розквітли сакури. Схоже на добрий знак, чи не так?" - підписали знімки в КО "Київзеленбуд".

У Києві через аномальне потепління розпустилися сакури і полетіли метелики (відео)

Фото: facebook.com/zelenbud

У Києві через аномальне потепління розпустилися сакури і полетіли метелики (відео)

Фото: t.me/kievreal1

На Осокорках - метелики

Метелика "Павичеве око" помітили кияни на Лівому березі столиці.

Причиною цьому явищу стала аномально тепла зима, яка "розбудила" дерева і комах.

Зазначимо, що потепління прийшло ненадовго, і вже на Різдво в Україну повернуться морози.

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