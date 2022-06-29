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Как заморозить черешню на зиму с косточками и без: простые способы

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Среда 29 июня 2022 19:55
Как заморозить черешню на зиму с косточками и без: простые способы Как заморозить черешню на зиму (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вкусную и ароматную черешню можно есть не только летом. Чтобы пробовать эти ягоды весь год, нужно их заморозить.

Как заморозить черешню в любом виде - читайте ниже.

Как подготовить к заморозке

В частности, перед заморозкой черешню необходимо тщательно помыть. После этого ягоды нужно просушить полотенцем. Также можно выложить черешню на противень и поставить на сквозняке.

К тому же стоит перебирать ягоды, чтобы в морозильную камеру попали только спелые черешни.

Способы заморозки

Черешня с косточками

Для такого способа ягоды надо выложить на противень и поставить в морозильную камеру на 2 часа. Стоит помнить, что черешни не должны касались друг друга.

После того, как ягоды замерзнут, нужно сложить их в пакет и положить в морозилку.

Без косточек

Черешни без косточки замораживают, так же как и с косточками. Однако в этом способе необходимо удалить косточку с помощью специальных принадлежностей.

С сахаром

Нужно из черешен достать косточки и сложить их в контейнере, выкладывая слоями. Однако, каждый слой необходимо пересыпать сахаром в пропорции 100-200 грамм на 1 килограмм.

В сиропе

Необходимо взять сахар и воду в пропорции один к одному. Для того, чтобы приготовить сироп, нужно вскипятить воду и добавить к ней сахар.

После того, как сироп остынет, поставьте его в холодильник на несколько часов. Часть помытых ягод с удаленными косточками выкладывают в контейнеры так, чтобы они занимали две трети, и залейте сиропом.

Ранее мы сообщали, как приготовить вкусное варенье из черешни с лимоном и мятой.

Также, как приготовить ленивые вареники с вишней или черешней.

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