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Чи можна їсти ягоди, якщо вони лежать в морозилці декілька років? Двічі подумайте

Субота 09 березня 2024 20:17
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Чи можна їсти ягоди, якщо вони лежать в морозилці декілька років? Двічі подумайте Заморожені ягоди не завжди корисні (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Заморожування ягід - один з варіантів їхнього зберігання, адже низькі температури запобігають швидкому псуванню продуктів, не змінюючи смак. Однак чи можна зберігати ягоди в морозилці 2 роки, а то й більше?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповість, як довго можна зберігати заморожені ягоди, а також чи варто вживати ті, які зберігалися декілька років.

Використані джерела при підготовці матеріалу: The Center for Research on Ingredient Safety at Michigan State University, Food Safety, Tasting Table, The Washington Post.

Як довго можна зберігати заморожені ягоди

Здавалося б, все їстівне, що було заморожене, може зберігатися нескінченно довго, оскільки низькі температури не дають продуктам швидко псуватися. Однак те, що заморожені продукти можуть зберігатися ледь не вічно, не означає, що їх варто їсти.

На те, як довго продукт буде мати оптимальну якість, впливають такі фактори, як тривалість і температура зберігання, які зазвичай вказуються виробником, характеристики продукту і тип пакування.

Наприклад, ягоди можна зберігати в морозилці 10-18 місяців, якщо вони заморожені в день придбання. Однак, якщо на пакеті придбаних заморожених ягід стоїть маркування "Термін придатності" або "EXP", продукт не можна вживати після вказаної дати.

Які продукти повинні бути у кожному холодильнику (фото: Freepik)

Як правильно морозити ягоди (фото: Freepik)

Чи псуються заморожені ягоди

Якість продуктів може погіршитися після закінчення терміну придатності - їхній смак та текстура може зазнати змін. Також втрачаються корисні речовини.

Якщо ви помітили кристали льоду на заморожених ягодах - або якщо пакет чорниці в холодильнику перетворився на суцільну крижану брилу - подумайте двічі, перш ніж відкривати його, оскільки це свідчить про розморожування продукту.

Окрім цього, хоча заморожування сприяє довготривалому зберіганню продуктів, патогенні мікроорганізми досі становлять ризик. Всупереч поширеній думці, деякі бактерії все ще можуть вижити при низьких температурах.

Тож задля безпеки, споживати заморожені фрукти все ж варто в межах рекомендованого терміну.

Поради зі зберігання заморожених ягід

  • Не заморожуйте ягоди повторно після розморожування
  • Зберігайте за рекомендованої температури та використовуйте їх до дати, вказаної на пакеті
  • При заморожуванні свіжих ягід, ставте маркування з датою заморозки.

Крім цього, раніше ми писали про користь ягід при щоденному вживанні.

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