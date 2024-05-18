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Замок-примара. Історик показав, як виглядає найзагадковіша фортеця України

Субота 18 травня 2024 09:58
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Замок-примара. Історик показав, як виглядає найзагадковіша фортеця України Компьютерна графіка "Городище літописного міста Тустань" (фото: Вікіпедія)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олександр Алфьоров

На території України залишилось чимало замків, більшість із них уже достатньо добре вивчені. Одним із найзагадковіших є середньовічна Тустанська фортеця. Яка колись була оборонним замком і митницею.

Про те, що відомо про загадкову фортецю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео історика Олександра Алфьорова у YouTube.

Як виглядає замок-примара Тустань

"В Україні є замок-привид - тобто він є і одночасно його нема. У Стрийському районі Львівської області є начебто звичайні скелі. Але коли місцеві дослідники почали вивчати, що за спеціальні пази під балки там є, то вони запідозрили, що у ці пази щось вставлялось - деревина та якісь колоди", - каже історик.

Після цього відкриття вчені розпочали реконструкцію. Виявилось, що у ці пази колись вставляли дерев'яні колоди, які формували фортецю.

"Ця фортеця належала до середньовічної української держави Русь і була одним із волосних центрів", - додає Алфьоров.

Що відомо про Тустанську фортецю

Тустанська фортеця-град і митниця XII-XVI століть, залишки давньоруського наскельного оборонного комплексу є пам'яткою археології національного значення.

Тустань була волосним центром (адміністративна одиниця нижчого рівня у Східній Європі), а також митним пунктом на важливому соляному шляху між Дрогобичем, Закарпаттям та Західною Європою. Найдавніші письмові згадки про Тустань датуються 1340 роком, а останні - 1565 роком.

Занепад фортеці спричинили одразу кілька факторів: у Європі відкрили власні поклади солі, відносини між Угорщиною та Польщею налагодились, а також змінилась військова тактика і вже було недоречно утримувати оборонний замок.

У Тустані вчені виявили петрогліфи (наскельні зображення). Вони розміщені на центральній і найбільшій групі - Камінь, і знаходяться в важкодоступних місцях. Найбільшу цікавість викликала група зображень, які мають вигляд кола, диска або ж схематичних округлих фігур. Такі знаки називають солярними (сонячними).

Замок-примара. Історик показав, як виглядає найзагадковіша фортеця УкраїниЗамок-примара. Історик показав, як виглядає найзагадковіша фортеця УкраїниТустанська фортеця (фото: Вікіпедія)

Втім, деякі дослідники вважають, що ці зображення мають природне походження - це рельєфи закам'янілих морських губок, які утворилися в процесі вивітрювання скельної породи.

Але разом із цим у Тустані є петрогліфи і рукотворного походження - це зображення вовка, що наздоганяє лося, коня та вершника. Також є група наскельних зображень із восьми фігур: п'яти сокир, двох хрестів і однієї свастики-чотиринога.

На думку вчених частину цих петрогліфів могли створити у XVIII-XX ст., коли до скелі уже приїжджали мандрівники.

У 2021 році активісти створили віртуальну доповнену реальність - програма показує, якою була фортеця колись. Для цього потрібно встановити спеціальний мобільний додаток, смартфоном навести на будь-яку частину скелі й на екрані з'явиться зображення.

Замок-примара. Історик показав, як виглядає найзагадковіша фортеця УкраїниКомп'ютерна реконструкція фортеці (скриншот із відео)

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