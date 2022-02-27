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Заммэра Новой Каховки после тяжелого ранения оказался жив и обратился к украинцам (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты тяжело ранили заместителя городского головы, ветерана АТО Владимира Арнаута. Перед смертью он успел записать видео, призвав украинцев сражаться до конца.

Ролик появился в сети днем 27 февраля, а местонахождение мужчины было неизвестно.

Ранее сообщалось, что чиновник был найден мертвым, однако впоследствии стало известно, что он выжил.

На опубликованных в сети кадрах окровавленный Владимир Арнаут показывал ранения и прогнозировал, что ему осталось недолго.

"Меня ранили. Видно, осталось недолго. Слава Украине! Боремся до конца!" - говорил Владимир.

Со своей стороны военный и блогер Анатолий Штефан поделился хорошей новостью.

Отмечается, что тяжело раненный заместитель городского головы Владимир Арнаут выжил и находится "под Бучей в теробороне".

После вторжения России в Украину чиновник с оружием в руках встал а защиту родного города и государства. На своей странице в соцсети последние дни он делился видеоинструкциями по изготовлению "коктейлей Молотова" и песнями, поднимающими боевой дух.

Напомним, что украинцы останавливают танки и жгут вражескую технику коктейлями "Молотова".

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Вооруженные силы Украины