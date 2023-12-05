Замість верхівки протитанковий їжак. У Львові вже засяяла головна ялинка міста (фото)

У Львові засяяла головна ялинка міста

Напередодні найчарівнішого дитячого свята Дня Святого Миколая у Львові засвітили головну ялинку. Цього року її традиційно встановили біля Львівського оперного театру.

Відомо, що це красиве 14-метрове новорічне дерево привезли з приватного господарства у Білогорщі, що знаходиться в Карпатах. І його подарувало місту подружжя Йосипа та Галини Панас.

У Львові засяяла головна ялинка міста (фото: instagram.com/suspilne.lviv)

Оскільки ялинка досить велика, то прикрас на неї не пожалкували. Для новорічної красуні використали світлову ілюмінацію, яка залишилася ще з 2018-го року та головну прикрасу - протитанковий "їжак" на верхівці самої ялинки. Як відомо, цього їжака зробили ще минулого року зі старих трамвайних рейок на підприємстві "Львівелектротранс".

Варто сказати, що дизайн головної новорічної красуні міста є досить простим, але водночас символічним, оскільки протитанковий їжак - це символ стійкості та сили. Але яскраві вогники, що розмістилися по всій ялинці дають місцевим жителям відчути атмосферу справжнього дива.

Також засвічення ялинки супроводжували співом солісти хору "Гомін" та колектив місцевої музичної школи №8. На фоні оперного театру це виглядало дуже доречно та цікаво. До того ж всі діти накинули на себе народні шарфи з національними візерунками.