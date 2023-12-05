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Вместо верхушки противотанковый еж. Во Львове уже засияла главная елка города (фото)

Во Львове засияла главная елка (фото: instagram.com/lviv.live)
Автор: Юлия Любченко

Во Львове уже как и в Киеве, засияла главная елка города, которая имеет одну интересную деталь и стала для местных жителей настоящим новогодним чудом.

О том, как выглядит главная елка Львова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Общественное Львов.

Во Львове засияла главная елка города

В канун самого волшебного детского праздника Дня Святого Николая во Львове зажгли главную елку. В этом году ее традиционно установили возле Львовского оперного театра.

Известно, что красивое 14-метровое новогоднее дерево привезли из частного хозяйства в Белогорще, что находится в Карпатах. И его подарили городу супруги Иосифа и Галины Афанасий.

Во Львове засияла главная елка города (фото: instagram.com/suspilne.lviv)

Поскольку елка довольно большая, то украшений на нее не пожалели. Для новогодней красавицы использовали световую иллюминацию, которая осталась еще с 2018 года и главное украшение - противотанковый "еж" на верхушке самой елки. Как известно, этого ежа сделали еще в прошлом году из старых трамвайных рельсов на предприятии "Львовэлектротранс".

Стоит сказать, что дизайн главной новогодней красавицы города достаточно прост, но одновременно символичен, поскольку противотанковый еж - это символ стойкости и силы. Но яркие огоньки, разместившиеся по всей елке, дают местным жителям почувствовать атмосферу настоящего чуда.

Также засветку елки сопровождали пением солисты хора "Гомон" и коллектив местной музыкальной школы №8. На фоне оперного театра это выглядело как нельзя кстати. К тому же, все дети накинули на себя народные шарфы с национальными узорами.

Раньше мы рассказывали о том, какую елку установили в Киеве.

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