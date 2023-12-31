Замість тисячі слів: найпопулярніші смайли 2023 року

За даними порталу Emojipedia, у 2023 році юзери найчастіше використовували емодзі, які виражають позитивні емоції.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал.
На першому місці опинився смайлик "сльози радості", друга сходинка - смайлик "катаюся по підлозі від сміху", на третій позиції - "червоне серце".
До десятки найпопулярніших емодзі також увійшли: "молитва", "ридаю захлинаючись", "закохані очі", "іскри", "вогонь", "велике щастя" і "посмішка з сердечками".
Головний редактор порталу Emojipedia Кіт Броні вважає, що лідерство позитивних емодзі в списку свідчить про те, що користувачі часто листувалися з друзями і сім'єю.
У спілкуванні з ними вони "продовжували висловлювати позитив", уточнив Броні.
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