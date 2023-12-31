Що треба робити 1 січня, щоб весь рік був вдалим і щасливим
Новий рік для багатьох стає причиною змінити своє життя на краще та розпочати активно рухатись до реалізації своїх мрій. Аби у наступному році збулися ваші бажання, потрібно провести певні ритуали.
Про те, що треба зробити 1 січня, щоб наступний рік був щасливим для вас, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки публікації використали матеріали: New York Post, Mamas latinas, Вікіпедія.
Що зробити, щоб збулися мрії
Ялинка є символом Нового року, саме тому її треба прикрасити так, щоб вона сприяла здійсненню ваших бажань. Для тих, хто мріє знайти своє кохання, потрібно повішати на новорічне дерево іграшку у вигляді червоного серця. А парі, яка хоче стати батьками у наступному році, варто прикрасити ялинку дитячою пипкою, іграшкою чи будь-яким іншим предметом, що асоціюється із немовлям.
Якщо у наступному році ви мрієте розбагатіти - то покладіть під ялинку кілька монет, або навіть паперових купюр. Для залучення багатства також варто покласти монети під тарілки на святковий стіл - і для себе, і для своїх гостей. Дехто навіть радить покласти монети у взуття, щоб в наступному році "міцно стояти на ногах" у фінансовому плані.
Також подбайте, щоб новорічний декор був у золотистому кольорі - він символізує достаток. А щоб задобрити господаря наступного року - Дракона, у декорі також має бути зелений колір.
Ще один ритуал для залучення фінансового успіху на наступний рік - перед першим тостом опустіть свою золоту прикрасу у бокал із шампанським, а тоді випийте до дна.
При підготовці святкового столу стежте, щоб увесь посуд був цілим - без тріщин і сколів. Також на застілля варто вбратись у новий одяг, здавна вірили, що це залучатиме успіх у наступному році.
Традиційно українці ходили у перший день нового року посівати. Через перехід на новий церковний календар цьогоріч вперше посіватимуть 1-го січня, а не 13-го, як це було раніше. Тож варто у себе вдома прийняти посівальників, які набажають вам добра й достатку на наступний рік.
Листи бажань і прощення
Напишіть свій лист бажань. У нього можна сміливо вносити усе, що забажаєте, навіть, якщо вам здається, що ці мрії нездійсненні. Також варто написати і лист прощення. Проаналізуйте, за що ви себе картали протягом цього року і які відчуття ви не хочете перетягувати у наступний рік.
Важливо не лише це прописати, а й дійсно пробачити собі певні невдачі та промахи. Цей лист потім можна спалити на блюдечку і попіл викинути із балкона чи вікна.
Складіть на Новий рік лист бажань і лист прощення (фото: Freepik)
Ритуал "щаслива ванна"
Оскільки 1 січня розпочинається річний цикл, то варто символічно очиститись. Тож прийміть ванну з ароматами, які сприяють тому, що ви хочете проявити в Новому році. Додайте лаванду та розмарин, хоча можна комбінувати будь-які запахи, які вам до вподоби. Коли будете ніжитись у ванній, думайте про те, що б ви хотіли отримати від життя у наступному році. А для повної атмосфери розслаблення запаліть ароматизовані свічки.
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