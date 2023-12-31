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Вместо тысячи слов: самые популярные смайлики 2023 года

Самые популярные смайлики 2023 года (фото: freepik.com)
Автор: Иванна Пашкевич

По данным портала Emojipedia, в 2023 году пользователи чаще всего использовали эмодзы, выражающие положительные эмоции.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал.

Самые популярные смайлики 2023 года

На первом месте оказался смайлик "слезы радости", вторая ступенька - смайлик "катаюсь по полу от смеха", на третьей позиции - "красное сердце".

В десятку самых популярных эмодзы также вошли: "молитва", "рыдаю взахлеб", "влюбленные глаза", "искры", "огонь", "большое счастье" и "улыбка с сердечками".

Главный редактор портала Emojipedia Кит Брони считает, что лидерство положительных эмодзи в списке свидетельствует о том, что пользователи часто переписывались с друзьями и семьей.

В общении с ними они "продолжали выражать позитив", уточнил Брони.

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