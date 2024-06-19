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Замість піци: рецепт оладок з шинкою і помідором

Як готувати оладки з шинкою і помідорами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Такі несолодкі оладки чудово підходять як страва для легкого обіду або перекусу. А завдяки таким доступним інгредієнтам як шинка, сир, помідори і кукурудза, ці оладки за смаком нагадують піцу.

Про те, як готувати несолодкі оладки з шинкою і помідорами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для несолодких оладок

Для того, щоб приготувати таку "піцу" у вигляді оладок, потрібні такі інгредієнти:

  • борошно - 300 г;
  • яйця - 2 шт.;
  • молоко (або кефір) - 400 мл;
  • шинка - 150 г;
  • сир - 100 г;
  • кукурудза (консервована) - 100 г;
  • помідор - 150 г;
  • сіль - 1 ч. л.;
  • перець - 1 ч. л.;
  • паприка - 1 ч. л.;
  • сода - 1 ч. л.;
  • цукор - 1 ч. л.;
  • олія - для смаження.

Як готувати оладки з помідорами і сиром

Підготуйте начинку для оладок. Для цього шинку наріжте невеликими кубиками, а сир натріть на великій терці.

Замість шинки можна взяти смажену або варену курятину - або бекон. Сир також обирайте відповідно до свого смаку.

Помийте помідор і також наріжте кубиками, такого ж розміру, що і шинку. З консервованої кукурудзи злийте рідину.

Перелийте молоко до глибокої миски, розбийте до миски яйця і злегка перемішайте. Замість молока можна взяти кефір - тоді смак оладок може бути дещо кислішим.

Поступово, щоб уникнути грудочок, всипте борошно, а також сіль, перець, паприку та цукор, ретельно перемішуючи інгредієнти.

Коли тісто буде мати однорідну консистенцію, додайте до нього начинку - нарізані шинку і помідор, сир та кукурудзу. За бажанням можна додати кріп, базилік, руколу або навіть консервовані ананаси - якщо любите гавайську піцу. 

Ще раз ретельно перемішайте тісто з начинкою. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Викладіть оладки, приблизно по дві столових ложки тіста на одну оладку.

Обсмажте їх на невеликому вогні до золотистого кольору - протягом 3 хвилин з кожного боку.

Зачекайте, доки оладки злегка охолонуть - і можна їсти, за бажанням додавши томатну пасту, кетчуп або улюблений соус.

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