Замість ковбаси і м'яса: незвичний інгредієнт для вибухового смаку Олів'є

Класичний салат Олів'є готується з ковбаси, або відвареного м'яса - найчастіше це куряче філе. Пропонуємо вам поекспериментувати і замінити цей складник новорічного салату.

Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, фундатор власної кулінарної школи.