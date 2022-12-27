Вместо колбасы и мяса: необычный ингредиент для взрывного вкуса Оливье

Классический салат Оливье готовится из колбасы, или отварного мяса – чаще всего это куриное филе. Предлагаем вам поэкспериментировать и заменить эту составляющую новогоднего салата.

Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, основатель собственной кулинарной школы.