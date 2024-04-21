Бадьорять не гірше за каву. 7 напоїв, які наповнять енергією на цілий день

Цикорій

Як і кавові зерна, корінь цикорію можна обсмажити, перемолоти і заварити смачний гарячий напій. На смак він дуже схожий на каву, але не містить кофеїну.

Це також джерело інуліну - ця розчинна клітковина може сприяти травленню та підтримувати здоров'я кишківника, сприяючи росту корисних бактерій, зокрема біфідобактерій та лактобактерій.

Крім того, вона може стимулювати печінку виробляти більше жовчі, що може бути корисним для перетравлення жирів.

Проте слід уникати вживання кореня цикорію при вагітності або грудному вигодовуванні.

Матча

Матча - це різновид зеленого чаю, який виготовляють шляхом пропарювання, сушіння та подрібнення листя чайного куща на дрібний порошок. Матча має свіжий смак, який дехто описує як земляний.

Залежно від способу приготування, цей напій може містити більше або менше кофеїну, ніж кава. Завдяки такому методу обробки листя, концентрація антиоксидантів в одній порції вища, ніж в звичайному чаї.

Дослідження показують, що регулярне споживання зеленого чаю може знизити ризик високого кров'яного тиску, а також зменшити ризик розвитку діабету 2 типу.

Вода з лимонним соком

Вода з соком лимона - чудовий спосіб розпочати день. Вона не містить калорій і кофеїну та забезпечує достатню дозу вітаміну С. Як антиоксидант, вітамін С відіграє важливу роль у вашій імунній системі та захищає шкіру від пошкодження.

Він необхідний для утворення колагену - білка, який забезпечує основну структуру вашої шкіри, сухожиль і зв'язок.

Чай ройбуш

Ройбуш або червоний чай - це напій без кофеїну, який походить з Південної Африки. На відміну від кави та інших чаїв, ройбуш має низький вміст антиоксидантів танінів, які можуть бути корисними, але також перешкоджають засвоєнню заліза.

Але попри низький вміст таніну, ройбуш містить значну кількість інших антиоксидантів.

Ройбуш заварюється довше, ніж більшість чаїв, але надмірне заварювання не призводить до появи гіркого смаку. Натомість ройбуш має злегка солодкуватий, фруктовий аромат.

Масала

Масала - це чорний чай зі спеціями, з міцним смаком і помірною кількістю кофеїну. Дослідження показують, що чорний чай може знизити ризик серцевих захворювань.

Хоча він містить менше кофеїну, ніж кава, за результатами досліджень відомо, що чорний чай також може покращувати розумову активність і має потужні антиоксидантні властивості.

Окрім потенційної користі для здоров'я, чай має сильний смак і заспокійливий запах.

Вода з яблучним оцтом

Яблучний оцет виготовляється шляхом бродіння подрібнених яблук за допомогою дріжджів і бактерій. В результаті цього процесу утворюється сполука під назвою оцтова кислота, яка, згідно з деякими дослідженнями, може позитивно впливати на чутливість до інсуліну та рівень цукру в крові.

Базовий напій з яблучним оцтом складається з 1-2 столових ложок сирого або нефільтрованого яблучного оцту, 1 склянки (237 мл) холодної води і, за бажанням, 1-2 столових ложок меду або іншого підсолоджувача.

Водночас не можна пити концентрований яблучний оцет, адже він містить 4-6% оцтової кислоти.

Комбуча

Комбуча виготовляється шляхом ферментації чорного чаю за допомогою бактерій, дріжджів і цукру. У процесі ферментації утворюється симбіотична колонія бактерій і дріжджів.

Після ферментації чайний гриб містить пробіотики, оцтову кислоту та антиоксиданти - всі вони можуть мати користь для здоров'я. Наприклад, зміцнювати імунну систему, покращувати рівень холестерину і стабілізувати рівень глюкози в крові у людей з діабетом.

Проте, комбуча має також потенційні ризики, пов'язані з впливом її кислотності на травлення, тож людям з хронічними захворюваннями кишківника та травної системи слід уникати вживання напою з чайного гриба.