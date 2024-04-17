5 продуктів, які підвищують тиск: на що звернути увагу

Хоча проблема зависокого тиску достатньо розповсюджена, не рідкісна й проблема низького тиску. Попри те, що він може залежати від багатьох чинників, дієта та певні продукти можуть допомогти нормалізувати стан. А крім цього, зменшення в раціоні кількості цих продуктів допоможе при проблемі високого тиску.

Про те, які продукти підвищують тиск, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Healthline .

Який тиск нормальний і низький

Низький кров'яний тиск, який також називають гіпотонією, означає різні речі для різних людей.

Нормальний показник артеріального тиску зазвичай - 120/80 міліметрів ртутного стовпчика (мм рт.ст.), але показники за межами цього діапазону також можуть бути нормальними.

Здоровий рівень артеріального тиску для вашого організму залежить від таких індивідуальних особливостей як:

історія хвороби;

вік;

загальний стан.

Однак лікар може поставити діагноз "низький кров'яний тиск", якщо ваш тиск нижче 90/60 мм рт.ст. і у вас є інші симптоми, в тому числі:

нечіткість зору;

сплутаність свідомості або проблеми з концентрацією уваги;

слабкість, запаморочення або непритомність;

нудота або блювота.

Які продукти підіймають тиск

Вживання певних продуктів і певні звички можуть допомогти вам підвищити кров'яний тиск - і так само уникання деяких з них може нормалізувати підвищений, а саме:

Достатня кількість рідини

Ця необхідна звичка, як не дивно, допомагає підвищити занижений тиск. Зневоднення зменшує об'єм крові, що призводить до зниження артеріального тиску. Контролювати зволоження організму особливо важливо під час фізичних вправ.

Продукти з високим вмістом вітаміну В12

Занадто мала кількість вітаміну В12 може призвести до певного типу анемії, яка може викликати низький кров'яний тиск і втому. Продукти з високим вмістом В12 включають яйця, збагачені крупи, м'ясо тварин і харчові дріжджі.

Продукти з високим вмістом фолатів

Занадто мала кількість фолатів також може сприяти розвитку анемії. Прикладами продуктів, багатих на фолати, є спаржа, квасоля, сочевиця, цитрусові, листова зелень, яйця і печінка. Тому людям з підвищеним тиском слід з обережністю вживати ці продукти.

Сіль та солона їжа

Солона їжа може підвищити кров'яний тиск. Включення до раціону копченої риби, сиру, маринованих продуктів та оливок сприяє нормалізування заниженого тиску. Проте надлишок солі може призводити до хвороб нирок - тому перш за все необхідно проконсультуватися з лікарем.

Кофеїновмісні продукти

Кава та чай з кофеїном можуть тимчасово підвищувати артеріальний тиск, стимулюючи серцево-судинну систему і прискорюючи серцебиття.

Як уникнути низького кров'яного тиску

Ось ще кілька звичок, які ви можете внести у свій спосіб життя, щоб підвищити занизький артеріальний тиск:

Частіше їжте невеликими порціями. Великі прийоми їжі можуть спричинити більш різке падіння артеріального тиску, оскільки вашому організму доводиться докладати більше зусиль, щоб перетравити більшу кількість їжі.

Пийте вдосталь води та обмежте вживання алкоголю. Зневоднення знижує кров'яний тиск.

Проте, насамперед слід поговорити зі своїм лікарем або дієтологом про ті продукти, які варто включити до раціону, та про допустимі фізичні навантаження.

Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути анемія, обов'язково відвідайте свого лікаря для проведення аналізів, щоб визначити тип анемії та найкращі варіанти лікування.