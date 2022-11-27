Замість ікон - Гагарін: як виглядає церква під Києвом, яку “совіти” перетворили на культ космосу

Як пам’ятка ХІХ ст. стала радянським музеєм

Дерев’яну церкву св. Параскеви збудували 1891 року у селі В'юнище на Київщині. Вона є пам’яткою народної архітектури ХІХ століття.

Коли радянська влада у 60-х роках минулого століття вирішила створити Канівське водосховище, то село В’юнище потрапило під проєкт, як і десятки інших поселень, мало бути затопленим.

Аби врятувати святиню, її “перенесли” до Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у Переяслав.

Кілька років по тому “совіти” у церкві облаштували Музей світопізнання та мирного освоєння космосу. 2003 року назву змінили на Музей космосу.

Церква св. Параскеви із затопленого села В'юнище (фото: Василина Копитко)

Що представляє музейна експозиція

У церкві зібрали понад 450 експонатів з періоду радянського освоєння космосу. Тут можна побачити макети першого штучного супутника Землі та автоматичний апарат “Луноход-1", яким досліджували поверхню Місяця понад пів століття тому.

Також у музеї представлені макети орбітального відсіку космічного корабля "Союз" й ракетний двигун.

Та певно найбільше вражають відвідувачів, те, що на місці ікон тут розвішані портрети радянських космонавтів. Замість церковної люстри - маятник Фуко, до речі, найстаріший в Україні. Саме це прилад демонструє, що Земля крутиться навколо свої осі.

Автоматичний апарат "Луноход 1"

На місці, де зазвичай у церквах сповідають та причащають, розмістили стенд із продуктами космонавтів. Там можна побачити сосиски, м'ясні консерви, борщі, каву, хліб різних сортів - усім цим експонатам майже пів століття.

Також представлені декілька типів скафандрів, крісло-ложемент, особисті речі космонавтів Олексія Леонова, тренувальні парашути Юрія Гагаріна та Германа Титова.

Орбітальний відсік космічного корабля “Союз”. Модуль призначений для проведення наукових експериментів, відпочинку, виконання космонавтом необхідного комплексу фізичних вправ.

Таке поєднання в одному просторі науки і релігії багатьох дивує. Декого навіть обурює. Адже у цій церкві колись хрестили немовлят, вінчали подружжя й відспівували померлих, а зараз на намолених місцях висять фото радянських науковців-атеїстів й космонавтів.

Розповідають, що коли цю церкву відвідав перший і єдиний космонавт незалежної України - Леонід Каденюк, то сказав, що тут "поєдналось космічне і божественне". І сам музей йому, начебто, сподобався.

До речі, у церкві є експозиція, присвячена спільному американсько-українському космічному експерименту "STS-87", в якому власне брав участь Каденюк. Вона ілюструє світлини про перебіг підготовки до польоту та про перебування екіпажу на орбіті Землі.

Купол церкви і ракета (фото: Василина Копитко)