Українець показав будинок із лабіринтами для духів: захоплюючі фото

Багато людей знають про дім Вінчестерів - семиповерховий особняк з 160 кімнатами та лабораторними сходами для духів. Цей маєток почав споруджуватися ще в 19 столітті в Америці за замовленням родини Вінчестерів - творців тієї самої рушниці.

Унікальними фото будинку поділився у Facebook український письменник Руслан Горовий, який зараз перебуває у творчій мандрівці в Америці.

"Родина Вінчестер відома не лише завдяки Оліверу, який винайшов рушницю вінчестер, а й завдяки його невістці Сарі. Вона після смерті маленької доньки, свого чоловіка, а потім свекра й сестри почула голоси. Вони навіяли їй, що в усіх бідах родини винна зброя, яку вигадав свекор. Сара вирішила сховатися від нечисті, що переслідувала її родину. Вона купила землю в Каліфорнії і будиночок на вісім кімнат. Однак духи «знайшли» її й там", - поділився історією родини Вінчестерів Горовий.

У якийсь момент Сара зрозуміла, що має заплутати духів, і почала будувати додаткові кімнати, галереї, таємні сходи.

Часом двері взагалі вели в стіни або й просто в провалля під ними.

В одному місці сходи налічують сорок чотири сходинки між поверхами та виконані неначе лабіринт.

Сара Вінчестер постійно розбудовувала маєток. У результаті він із восьми кімнат перетворився на семиповерховий палац зі ста шести десяти кімнатами. Щоправда, землетрус 1905 року зруйнував частину. У будинку є кімната, в якій двісті п’ятдесят вікон, а загалом їх в будинку - десять тисяч.

У той час американці вірили, що будинок переслідують душі людей, яких вбили з рушниці вінчестр.

Подружжя Вінчестерів (Фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)

"Зрештою голоси наказали Сарі будувати все життя і не спинятися, що вона і робила. Ховаючись від привидів, Сара щоразу ночувала в іншій спальні, скрізь була система оповіщення. Вона натискала кнопку - у кімнаті прислуги дзеленчав дзвінок і випадав папірчик з номером кімнати, де вона є", - пише Руслан.

Померла Сара сто років тому. Після цього у її будинку знайшли кімнату, а в ній ще одну кімнату, а в тій - сейф. У ньому зберігались найцінніші речі Сари - свідоцтво про смерть чоловіка і дитини і пасмо доньчиного волосся.

Будинок Вінчестерів зараз функціонує як музей (Фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)