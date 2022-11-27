Вместо икон - Гагарин: как выглядит церковь под Киевом, которую "советы" превратили в культ космоса

Как памятник ХІХ ст. стал советским музеем

Деревянная церковь св. Параскевы построили в 1891 году в селе Вьюнище Киевской области. Она является памяткой народной архитектуры XIX века.

Когда советские власти в 60-х годах прошлого века решили создать Каневское водохранилище, то село Вьюнище попало под проект, как и десятки других поселений, должно было быть затопленным.

Чтобы спасти святыню, ее "перенесли" в Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья в Переяславе.

Несколько лет спустя "советы" в церкви обустроили Музей миропознания и мирного освоения космоса. В 2003 году название сменили на Музей космоса.

Церковь св. Параскевы из затопленного села Вьюнище (фото: Василина Копытко)

Что представляет музейная экспозиция

В церкви собрали более 450 экспонатов периода советского освоения космоса. Здесь можно увидеть макеты первого искусственного спутника Земли и автоматический аппарат "Луноход-1", которым исследовали поверхность Луны более полувека назад.

Также в музее представлены макеты орбитального отсека космического корабля "Союз" и ракетный двигатель.

Но больше всего поражают посетителей, то, что на месте икон здесь развешаны портреты советских космонавтов. Вместо церковной люстры - маятник Фуко, кстати, самый старый в Украине. Это устройство демонстрирует, как Земля вращается вокруг своей оси.

Автоматический аппарат "Луноход 1"

На месте, где обычно в церквях исповедуют и причащают, разместили стенд с продуктами космонавтов. Там можно увидеть сосиски, мясные консервы, борщи, кофе, хлеб разных сортов - всем этим экспонатам почти полвека.

Также представлены несколько типов скафандров, кресло-ложемент, личные вещи космонавтов Алексея Леонова, тренировочные парашюты Юрия Гагарина и Германа Титова.

Орбитальный отсек космического корабля "Союз". Модуль предназначен для проведения научных экспериментов, отдыха, выполнения космонавтом необходимого комплекса физических упражнений.

Такое сочетание в одном пространстве науки и религии многих удивляет. Некоторых даже возмущает. Ведь в этой церкви когда-то крестили младенцев, венчали супругов и отпевали умерших, а сейчас на намоленых местах висят фотографии советских ученых-атеистов и космонавтов.

Рассказывают, что когда церковь посетил первый и единственный космонавт независимой Украины - Леонид Каденюк, то сказал, что здесь "соединилось космическое и божественное". И сам музей ему, вроде бы, понравился.

Кстати, в церкви есть экспозиция, посвященная совместному американо-украинскому космическому эксперименту "STS-87", в котором участвовал Каденюк. Она иллюстрирует фотографии о ходе подготовки к полету и о нахождении экипажа на орбите Земли.

Купол церкви и ракета (фото: Василиса Копытко)