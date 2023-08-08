У МВС зробили заяву для "ухилянтів"

У Міністерстві внутрішніх справ України зробили заяву для чоловіків, які ухиляються від мобілізації та намагаються втекти за кордон, наголосивши, що не радять грати у "хованки" з прикордонниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

На відео, опублікованому МВС, показали, як прикордонники виявляють "ухилянтів", які намагаються незаконно виїхати за кордон для уникнення мобілізації.

"Не радимо ухилянтам грати в "хованки" з нашими прикордонниками", - йдеться у повідомленні.

Ухилення від мобілізації в Україні

Після запровадження воєнного стану в Україні, який Рада продовжила до 15 листопада, правоохоронці постійно розкривають нові схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків з України.

Зокрема, нещодавно у Черкаській області правоохоронці викрили три схеми ухилення від призову до армії.

Також ми повідомляли, що жителя Кропивницького засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від мобілізації.