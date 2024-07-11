Замінить полив? Як допомагає обприскування рослин

Чи потрібне рослинам обприскування?

Багато популярних кімнатних рослин походять з тропіків, наприклад потос та орхідеї. Проте вологість у тропіках дуже висока, а повітря в наших будинках часто сухе.

З цієї причини, для підвищення вологості повітря зазвичай використовують обприскування кімнатних рослин.

Однак ефект може бути нетривалим, тому, якщо рослинам потрібний високий рівень вологості, краще використовувати обприскування до регулярного поливу - на жаль, процедура не замінює звичайних методів.

Більшість рослин поглинають рідину через коріння, а не через листя, тому потрапляння води на листя не надто допомагає без інших способів.

Які рослини можна обприскувати

Крім вищезгаданих тропічних рослин, рослини з "відкритим" корінням, так звані епіфіти, які поглинають корисні речовини і вологу з довкілля, також полюбляють, коли їх зволожують.

Якщо ви вирощуєте епіфітні рослини (орхідеї, мабуть, є найвідомішими улюбленцями), обприскування їхнього коріння може бути корисним.

При цьому іноді - обприскуючи орхідеї - можна побачити, як корені змінюють колір із сірого або сіро-зеленого на зелений.

Які рослини не треба обприскувати

Деякі кактуси та сукуленти походять з посушливих регіонів і не потребують зволоження. Проте загалом обприскування не зашкодить їм, якщо не робити цього занадто часто - особливо якщо вони знаходяться в великій кімнаті з чудовою циркуляцією повітря.

Також слід уникати обприскування рослин з пухнастим листям - таких як фіалки - оскільки це може спровокувати плями.

До того ж, якщо ви хочете обприскати кімнатні рослини, завжди слід використовувати чистий пульверизатор з маленьким ситом, щоб створити "туман". Адже, за словами флористів, слід уникати великих крапель води.

Коли обприскувати кімнатні рослини

Якщо ви обприскуєте кімнатні рослини, найкращий час для цього - зранку до середини дня. Фахівці зазначають, що мокре листя ввечері, коли рівень вологості зазвичай підвищується зі зниженням температури, може сприяти розвитку деяких грибкових захворювань.

На щастя, грибкові захворювання не так поширені в приміщенні, як зовні. Тому, якщо ви хочете обприскувати кімнатні рослини ввечері, це досить рідко може призвести до проблем. Але безпечніше не ризикувати і робити цю процедуру вранці.

Кімнатні рослини можна обприскувати приблизно раз на тиждень або частіше, якщо повітря сухе. Однак, якщо ви помітили ознаки хвороби, такі як плямистість листя, знебарвлене листя або в'янення молодих пагонів, слід скоротити частоту обприскування.

Яку воду використовувати для обприскування

Найкращим варіантом для обприскування кімнатних рослин вважають фільтровану або дистильовану воду. Якщо ви часто проводите цю процедуру, водопровідна вода може призвести до накопичення мінералів на листках рослин.

Таке явище зазвичай утворює білі плями на листках рослин. Як і пил, накопичення цих мінералів може діяти як фільтр, зменшуючи кількість світла і повітря, що потрапляє на поверхню листка.