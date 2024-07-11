Заменит ли полив? Как помогает опрыскивание растений

Нужно ли растениям опрыскивание?

Многие популярные комнатные растения происходят из тропиков, например ос и орхидеи. Однако влажность в тропиках очень высока, а воздух в наших домах часто сухой.

По этой причине для повышения влажности воздуха обычно используют опрыскивание комнатных растений.

Однако эффект может быть непродолжительным, поэтому, если растениям нужен высокий уровень влажности, лучше использовать опрыскивание до регулярного полива - к сожалению, процедура не заменяет обычных методов.

Большинство растений поглощают жидкость из-за корней, а не из-за листьев, поэтому попадание воды на листья не слишком помогает без других способов.

Какие растения можно опрыскивать

Кроме вышеупомянутых тропических растений, растения с "открытыми" корнями, так называемые эпифиты, поглощающие полезные вещества и влагу из окружающей среды, также любят, когда их увлажняют.

Если вы выращиваете эпифитные растения (орхидеи, пожалуй, самые известные любимцы), опрыскивание их корней может быть полезным.

При этом иногда - опрыскивая орхидеи - можно увидеть, как корни меняют цвет с серого или серо-зеленого на зеленый.

Какие растения не надо опрыскивать

Некоторые кактусы и суккуленты происходят из засушливых регионов и не нуждаются в увлажнении. Однако в целом опрыскивание не повредит им, если не делать этого слишком часто - особенно если они находятся в большой комнате с превосходной циркуляцией воздуха.

Также следует избегать опрыскивания растений с пушистыми листьями - таких как фиалки - поскольку это может спровоцировать пятна.

К тому же если вы хотите опрыскать комнатные растения, всегда следует использовать чистый пульверизатор с маленьким ситом, чтобы создать "туман". Ведь, по словам флористов, следует избегать больших капель воды.

Когда опрыскивать комнатные растения

Если вы опрыскиваете комнатные растения, лучшее время для этого - утром до середины дня. Специалисты отмечают, что мокрые листья вечером, когда уровень влажности обычно повышается с понижением температуры, могут способствовать развитию некоторых грибковых заболеваний.

К счастью, грибковые заболевания не так распространены в помещении, как снаружи. Поэтому если вы хотите опрыскивать комнатные растения вечером, это довольно редко может привести к проблемам. Но безопаснее не рисковать и производить эту процедуру утром.

Комнатные растения можно опрыскивать примерно раз в неделю или чаще, если воздух сух. Однако, если вы заметили признаки болезни, такие как пятнистость листьев, обесцвеченные листья или увядание молодых побегов, следует сократить частоту опрыскивания.

Какую воду использовать для опрыскивания

Лучшим вариантом для опрыскивания комнатных растений считается фильтрованная или дистиллированная вода. Если вы часто проводите эту процедуру, водопроводная вода может привести к накоплению минералов на листьях растений.

Такое явление обычно образует белые пятна на листьях растений. Как и пыль, накопление этих минералов может действовать как фильтр, уменьшая количество света и воздуха, попадающего на поверхность листа.