Замена резины с летней на зимнюю: когда "переобуваться" и что нужно учесть

Сезонная замена шин – традиционная и обязательная процедура для украинских автомобилистов. Как понять, что пора выбирать новый комплект зимней резины, какие ее виды существуют и где ее можно приобрести?

Как понять, что пора обновить зимнюю резину

Часто бывает, что покупая машину с пробегом, новый владелец получает комплект зимней или всесезонной резины, на которой авто можно эксплуатировать в холодное время года. Еще чаще автомобилисты покупают шины на уже имеющийся автомобиль, выбирая их по размеру.

"В любом случае рекомендую перед зимой проверить шины на наличие скрытых повреждений (неаккуратно отремонтированные проколы и порезы, повреждение корда и др.)", – советует эксперт.

Часть повреждений можно увидеть во время внешнего осмотра, но для полного осмотра шины необходимо снять с дисков. Кроме того, перед установкой колес на машину следует их отбалансировать. При наличии серьезных повреждений следует проконсультироваться с работниками шиномонтажа относительно целесообразности ремонта.

Даже знакомый вам комплект после "переобувrи" перед отправкой на сезонное хранение рекомендуется осмотреть наличие застрявших предметов (гвозди, шурупы и т. п.) и порезов, поскольку поврежденные шины могут начать пропускать воздух только со временем.

Правила замены резины

Главным критерием замены автомобильных шин на новые является их остаточный ресурс, или глубина протектора.

Согласно ПДД Украины, запрещено эксплуатировать колеса с глубиной протектора менее 1,6 мм.

На покрышках этот предельный ресурс обозначают особым индикатором посредством наплыва внутри протектора. Некоторые изготовители шин также маркируют остаточную высоту протектора в миллиметрах.

Многие бренды советуют менять зимнюю резину раньше – когда протектор стерся до 4 мм. Далее существенно повышается риск возникновения аквапланирования и сплешпленинга – потери контакта автомобиля с мокрой и заснеженной дорогой соответственно.

Фото: Зимой нужно обязательно "переобуться" (freppik)

Шины имеют срок годности

Дата выпуска указывается на боковине колеса. С течением времени резина становится менее эластичной, обеспечивает худшее сцепление с дорогой, трескается, поэтому ее эксплуатация становится опасной.

Производители покрышек отмечают, что колеса способны демонстрировать заявленные характеристики через 4–5 лет после производства.

При поиске шин онлайн следует попросить продавца предоставить фото с датой изготовления колес. Она обычно маркируется номером недели и годом. Так, маркировка "4020" означает, что колесо сделано в сороковую неделю 2020 года.

Когда следует менять резину на зимнюю

Существует общепринятое правило: нужно менять летнюю резину на зимнюю, когда среднесуточная температура на улице опускается ниже +7 °C. Однако важно учитывать индивидуальные условия эксплуатации каждой машины и региональные особенности.

Если автомобилист регулярно ездит на машине рано утром, поздно вечером и ночью, то "переобуваться" нужно раньше. В конце сентября – начале октября днем температура повышается до 20–25 °C, но ночью может опускаться до 0…+5 градусов, и из-за низких температур летняя резина будет работать не так эффективно, как зимняя.

Соответственно, если вы эксплуатируете авто преимущественно днем, то момент "переобувки" можно немного отложить.

Региональные особенности пользования авто в разные сезоны

К примеру, в Карпатах или в северных областях первые заморозки и в целом осеннее похолодание начинаются раньше, поэтому и к сезонной замене резины готовиться нужно заранее.

Если же речь идет о больших городах, центральных и южных регионах, то этот процесс может смещаться на неделю-две ближе к зиме.

Интересно, что в некоторых договорах КАСКО может быть прописана обязательная дата, после которой застрахованный автомобиль должен быть "обут" в зимнюю резину, часто речь идет о 15 октября. А если это не сделано, то выплаты могут обжаловаться.

Особенности выбора зимних шин

Существует три типа резины, на которой можно эксплуатировать автомобиль зимой:

всесезонные,

зимние нешипованные (их еще называют фрикционные),

шипованные зимние шины.

Интересно, что часто шины могут продаваться вместе с дисками, что в будущем позволит сэкономить: можно не обращаться в шиномонтаж, чтобы "переобуть" авто, а сделать это самостоятельно.

Все сезонные покрышки и по рисунку протектора, и по составу резиновой смеси являются "гибридом" летних и зимних шин. Они часто с завода устанавливаются на кроссоверы и компактные коммерческие автомобили.

В условиях континентальной зимы, обычно наблюдающейся в Украине, эксплуатация авто на "всесезонке" возможна только в городах, где дороги очищены от снега и усыпаны, а вероятность оказаться на скользком или заснеженном участке трассы снижается до минимума.

"Я бы не рекомендовал длительное время эксплуатировать авто зимой на всесезонной резине, по возможности необходимо заменить его одним из видов зимних шин", – отметил специалист.

Шипованные зимние шины характеризуются наличием в конструкции металлических или пластиковых элементов – шипов, которые должны улучшить сцепление со скользкой дорогой.

Если сравнить с фрикционными, то шипованные шины лучше ведут себя на заснеженной дороге, льду и при наличии ледяной корки. Однако они отличаются шумностью и худшими показателями торможения на сухом и мокром асфальте.

Некоторые автомобильные эксперты отмечают, что шипованные шины – идеальный вариант колес на зиму: достаточно один раз в сезон попасть на замерзшую дорогу, чтобы оценить их преимущества.

Шипы также могут немного увеличивать расход топлива и не любят активную езду - от пробуксовок и резкого торможения они могут выпадать. Шипы также могут "теряться" в теплое время года.

Шипованные шины рекомендуют автомобилистам, которые зимой часто ездят по трассам и населенным пунктам, где не убирают снег и не борются с гололедицей в холодное время года.

Фрикционные покрышки, или "липучки", считаются оптимальным вариантом для украинской зимы и на рынке их предлагают больше всего.

Модели европейских и японских брендов отличаются низким сопротивлением качению (и не повышают "аппетит" авто), демонстрируют лучшее из трех типов сцепления с сухим и мокрым асфальтом, а также уверенно справляются с рыхлым и укатанным снегом. Только на льду и ледяной корке они уступают шипованным шинам.

Фрикционные покрышки выбирают чаще всего и автомобилисты - они менее шумны и дешевле, чем "шипы", и менее требовательны к условиям эксплуатации.

"Рекомендую остановиться на этом типе колес, если вы преимущественно эксплуатируете авто в городе, а если и выезжаете зимой за город, то выбирайте большие трассы, за которыми тщательно следят дорожные службы", – резюмировал Андрей Коцина.