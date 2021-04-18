Как заменить тренажерный зал на карантине: медики назвали самый доступный способ

Физическая активность очень важна для здоровья каждого человека. Регулярные упражнения помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивают продолжительность жизни и дают заряд бодрости. Но в условиях карантина различные виды физической активности становятся недоступными.

Как утверждают ученые из исследовательского института здоровья населения при Университете Макмастера, есть обычные способы ежедневной физической активности, которые могут заменить поход в тренажерный зал.

Для здоровья нужно не менее 30 минут активности в день

В международном эксперименте участвовало более 130 тысяч человек из 17 стран мира. Выяснилось, что активная уборка дома и игры с ребенком на улице имеют такой же эффект, как 30 минут занятия в тренажерном зале. Абсолютно неважно, чем именно заниматься – косить газон, проводить генеральную уборку в доме или играть в волейбол с детьми.

30 минут такой активности в день или 150 минут в неделю способны снизить риск смертности от разных заболеваний на 28%, в том числе снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.

Регулярная физическая нагрузка снижает риск смерти

Как отмечают ученые, ограничений в этой закономерности нет и чем больше активных часов в неделе человека, тем ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. 750 минут быстрой ходьбы в неделю снижают риск преждевременной смерти на 36%. Такой же эффект дает и выполнение активной домашней работы в течение 750 минут в неделю.

Такой эффект достигается простым способом – при активности увеличивается частота сердечных сокращений природным путем. Именно это учащение пульса активизирует метаболизм человека и нормализует работу организма.

"Включив в наше исследование страны с низким и средним уровнем дохода среди населения, мы смогли оценить пользу для здоровья не только тренировок в специальных спортивных секциях или тренажерных залах, но и физическую активность в более природном ее проявлении: например, долгая дорога пешком в школу или на работу, активная физическая работа или уборка дома",- рассказал главный руководитель исследования доктор Скотт Лир.

Одного тренажерного зала для здоровья недостаточно

Он добавил, что один час в тренажерном зале не способен компенсировать пассивность на протяжении 23 часов.

"Пойти в спортзал – это прекрасно, но даже если мы будем пешком ходить в кафе во время обеденного перерыва или в соседний магазин, мы уже сделаем для своего здоровья очень много. Для стран с низким и средним уровнем дохода занятия в тренажерном зале могут быть не всегда доступны из-за стоимости абонементов. Теперь мы знаем, что обычная активность, доступна нам ежедневно и бесплатно, оказывается не менее полезна для нашего здоровья", - отметил руководитель исследования, доктор Салим Юсуф.