Як замінити тренажерний зал на карантині: медики назвали найбільш доступний спосіб

Фізична активність дуже важлива для здоров'я кожної людини. Регулярні вправи допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, збільшують тривалість життя і дають заряд бадьорості. Але в умовах карантину різні види фізичної активності стають недоступними.

Медики назвали домашні заняття, якими можна замінити регулярні походи в тренажерний зал. Про це повідомляє ScienceDaily.

Як стверджують вчені з дослідницького інституту здоров'я населення при Університеті Макмастера, є звичайні способи щоденної фізичної активності, які можуть замінити похід в тренажерний зал.

Для здоров'я потрібно не менше 30 хвилин активності в день

У міжнародному експерименті брало участь понад 130 тисяч осіб з 17 країн світу. З'ясувалося, що активне прибирання будинку та ігри з дитиною на вулиці мають такий же ефект, як 30 хвилин заняття в тренажерному залі. Абсолютно неважливо, чим саме займатися – косити газон, проводити генеральне прибирання в будинку або грати в волейбол з дітьми.

30 хвилин такої активності в день або 150 хвилин в тиждень здатні знизити ризик смертності від різних захворювань на 28%, у тому числі знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 20%.

Регулярне фізичне навантаження знижує ризик смерті

Як відзначають вчені, обмежень у цій закономірності немає і чим більше активних годин у тижні людини, тим нижче ризик смерті від серцево-судинних захворювань. 750 хвилин швидкої ходьби на тиждень знижують ризик передчасної смерті на 36%. Такий же ефект дає і виконання активної домашньої роботи протягом 750 хвилин на тиждень.

Такий ефект досягається простим способом – при активності збільшується частота серцевих скорочень природним шляхом. Саме це почастішання пульсу активізує метаболізм людини та нормалізує роботу організму.

"Включивши в наше дослідження країни з низьким і середнім рівнем доходу серед населення, ми змогли оцінити користь для здоров'я не тільки тренувань в спеціальних спортивних секціях або тренажерних залах, але і фізичну активність в більш природному її прояві: наприклад, довга дорога пішки в школу або на роботу, активна фізична робота або прибирання будинку",- розповів головний керівник дослідження доктор Скотт Лір

Одного тренажерного залу для здоров'я недостатньо

Він додав, що одна година в тренажерному залі не здатна компенсувати пасивність протягом 23 годин.

"Піти в спортзал – це прекрасно, але навіть якщо ми будемо пішки ходити в кафе під час обідньої перерви або в сусідній магазин, ми вже зробимо для свого здоров'я дуже багато. Для країн з низьким і середнім рівнем доходу заняття в тренажерному залі можуть бути не завжди доступні через вартість абонементів. Тепер ми знаємо, що звичайна активність, доступна нам щодня і безплатно, виявляється не менш корисна для нашого здоров'я", - зазначив керівник дослідження, доктор Салім Юсуф.