Заменить соль при приготовлении блюд можно легко: помогут эти специи

Соль в приготовлении блюд имеет большое значение. Однако врачи постоянно напоминают о том, что употребление соли в больших количествах вредно для здоровья.
Без нее большинство блюд приобретают пресный вкус. Но выход есть – соль можно заменить полностью другими специями.
Какие специи помогут сделать блюдо без соли ароматным и вкусным, рассказали в Sovetnews.
Полноценный вкус блюдам можно придать и без добавления соли. В этом помогут различные пряности и специи: базилик, шалфей, орегано, майоран, тимьян, чабер, кориандр, тмин, эстрагон, фенхель и кумин.
В равной пропорции нужно смешать базилик, орегано, майоран, тимьян, черны, белый и красный молотый перцы. Такая смесь идеально подойдет для супов, горячих овощных, мясных и рыбных блюд.
Смешиваем базилик, мяту, шалфей, тимьян, чабер орегано, майоран – в равной пропорции или по собственному вкусу. Подходит для бульонов, супов, соусов, салатов, мясного фарша, тушеному мясу, блюд из картофеля и субпродуктов.
Измельчите в кофемолке 2 ч. ложки порошка имбиря, 1ч. ложку корицы, 10 бутончиков гвоздики, 20 горошин душистого перца и 1\2 ч. ложки аниса. Использовать такую смесь можно для любых блюд из мяса, птицы, рыбы и овощей.
Смешайте 1 ч. ложку кумина (зиры), 2 ст. ложки молотой паприки, 1 ч. ложку молотого красного острого перца, 1 ст. ложку гранулированного чеснока, 1 ст. ложку куркумы и 1 ст. ложку порошка имбиря.
3 зубчика чеснока, 2 стакана грецких орехов, 100-150 мл растительного масла, 3 ст. ложки лимонного соуса. Разотрите чеснок с орехами, добавьте масло и тщательно перемешайте до состояния пюре, потом добавьте сок лимона и еще раз перемешайте. Отлично подходит для салатов, мясных и овощных блюд.
Семечки кунжута прекрасно подходят для салатов и добавляют ему пикантности. Они могут изменить вкус блюда и отсутствие соли становится незаметным. Самый подходящий для салата не белый, а черный кунжут.
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