Чем заменить сахар, чтобы быть стройной и здоровой

Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление рафинированного сахара может пагубно сказаться на здоровье человека, да и похудению явно не способствует. Лучше всего свести его к минимуму в вашем рационе, заменив на более полезные продукты.

Нутрициолог Марта Черная поделилась в Instagram списком продуктов, которыми можно заменить сахар как в выпечке, так и в плане того, что вы едите.

Чем заменять сахар:

В выпечке:

не сахаром из тростника;

не кленовым сиропом;

не медом.



В общем, в начале, на этапе перехода к более здоровому рациону уже хорошо просто наполовину уменьшить количество сахара в рецепте. Вот так берешь, и вместо 100 грамм сахара даешь 50. Конечно, если речь идет о шарлотке, а не о макарунах или другой выпечке, где сахар прям часть ингредиентов, от которого будет зависеть вид конечного продукта.

Чем стоит:

банановым пюре или пюре из запеченных яблок, подходит к блинам, кексам, запеканкам;

перетертыми финиками, особенно хорошо подходят к печенью;

сухофруктами, курага, инжир, сушеные вишня, кизил, изюм, все подходит;

специями, ваниль и корица всегда придадут сладкий вкус и главное аромат;

отваром из листьев стевии;

сиропом кероба, он более сладкий и менее калориен, чем сахароза (то есть обычный рафинированный сахар);



Постепенно вкусовые рецепторы будут привыкать к меньшим концентрациям сахара и ощущать сладость даже при малой концентрации углеводов. Потому что порой вкусовые рецепторы похожи на грязное окно, за которым не видно красивого вида. А когда окно помыть, то смотри, и листочки на деревьях станет заметно.

В питании:

Фруктами, и да, сначала может быть вариант, когда человек сильно переедает. Поэтому диетологи рекомендуют выбирать фрукты с низким ГИ по типу киви или грейпфрута, или ягоды. В общем, пока идет сезон ягод, то надо себе ими угодить. Лучшую антиэйдж терапию надо еще поискать. Поэтому, дорогу ягодам, 300-500 грамм в день;

Сухофрукты, здесь осторожно, они калорийны. Но если идет вопрос или съесть печенько “Oreo” или финик, то само собой лучше выбрать финик. На финиках древние путешественники переходили пустыни, они очень питательные. А если идет вопрос или съесть два печенька, то съешьте одно печенье для эмоций и один финик для микрофлоры. Ищите компромисс.



Обратите внимание, есть сухофрукты, а есть цукаты. Не обманывайте себя, ананас в сахарной пудре это не сухофрукт. Его часто дают в смеси, чтобы удешевить продукт, но продать как сухофрукты;

Пастила. Сделанная дома или приобретенная у проверенного производителя. Опять же, хорошо, если в пастилу не будут добавлять дополнительно сахара. Уточните этот момент. Потому что фруктоза и глюкоза, которые же во фруктах, это уже углеводы, организм их получит. Не нужно это все засыпать сверху добавленным сахаром.

Черный шоколад, в идеале тот, где 80% какао и больше. Истинный какао порошок и какао масло прекрасные продукты. Обычно такого шоколада много не съешь, не потому, что он не сладкий, а потому что в нем много жира и мозг чувствует насыщение уже от 20-40 грамм, тогда как молочный шоколад залетает просто как ракета из Беларуси. Быстро.