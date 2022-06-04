Чим замінити цукор, щоб бути стрункою і здоровою

Ні для кого не секрет, що надмірне вживання рафінованого цукру може згубно позначитися на здоров'ї людини, та й схудненню явно не сприяє. Найкраще звести його до мінімуму у вашому раціоні, замінивши на більш корисні продукти.

Нутриціолог Марта Чорна поділилася в Instagram списком продуктів, якими можна замінити цукор як у випічці, так і в плані того, що ви їсте.

Чим замінювати цукор:

У випічці:

не цукром з тростини;

не кленовим сиропом;

не медом.



Загалом, на початку, на етапі переходу до здоровішого раціону вже добре просто наполовину зменшити кількість цукру в рецепті. Отак береш, і замість 100 грам цукру даєш 50. Звичайно, якщо мова йде про шарлотку, а не про макаруни чи іншу випічку, де цукор прям частина інгредієнтів, від якого залежатиме вигляд кінцевого продукту.

Чим варто:

банановим пюре чи пюре з запечених яблук, підходить до млинців, кексів, запіканок;

перетертими фініками, особливо добре пасують до печива;

сухофруктами, курага, інжир, сушені вишня, кизил, родзинки, все пасує;

спеціями, ваніль та кориця завжди додадуть солодкий смак і головне аромат;

відваром з листя стевіі;

сиропом кероба, він більш солодший та менш калорійний, ніж сахароза (тобто звичайний рафінований цукор);



Поступово смакові рецептори будуть звикати до менших концентрацій цукру і відчувати солодкість навіть при малій концентраціі вуглеводів. Бо часом смакові рецептори схожі на брудне вікно, за яким не видно красивого виду. А коли вікно помити, то дивися, і листочки на деревах стане помітно.

В харчуванні:

Фруктами, і так, спочатку може бути варіант, коли людина сильно переідає фруктами. Тому дієтологи рекомендують вибирати фрукти з низьким ГІ по типу ківі чи грейпфрута, чи ягоди. Загалом, поки йде сезон ягід, то треба собі ними догодити. Кращої антіейдж терапіі треба ще пошукати. Тому, дорогу ягодам, 300-500 грам в день;

Сухофрукти, тут обережно, вони калорійні. Але якщо йде питання чи з’їсти печенько “Oreo” чи фінік, то само собою краще вибрати фінік. На фініках давні мандрівники пустелі переходили, вони дуже поживні. А якщо йде питання чи з’їсти два печенька, то з’їжте одне печиво для емоцій і один фінік для мікрофлори. Шукайте компроміс.



Зверніть увагу, є сухофрукти, а є цукати. Не дуріть себе, ананас в цукровій пудрі то не сухофрукт. Його часто дають в суміші, щоб здешевити продукт, але продати як сухофрукти;

Пастила. Зроблена вдома чи купована в перевіреного виробника. Все пасує. Знову ж таки, добре, якщо в пастилу не додаватимуть додатково цукру. Уточніть цей момент. Бо фруктоза і глюкоза, які ж у фруктах, це вже вуглеводи, організм їх отримає. Не потрібно це все засипати зверху доданим цукром.

Чорний шоколад, в ідеалі той, де 80% какао і більше. Істинний какао порошок і какао масло прекрасні продукти. Зазвичай такого шоколаду багато не з’їж, не тому, що він не солодкий, а тому що в ньому багато жиру і мозок відчуває насичення вже від 20-40 грам, тоді як молочний шоколад залітає просто як ракета з Білорусі. Швидко.