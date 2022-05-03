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Израиль решил увеличить военную помощь Украине после заявления Лаврова, - СМИ

Новина українською →
Украина, Вторник 03 мая 2022 15:27
Израиль решил увеличить военную помощь Украине после заявления Лаврова, - СМИ Фото: Израиль решил увеличить военную помощь Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Израиль принял решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине в войне с Россией. Одной из причин, по данным местных СМИ, стало недавнее оскорбительное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету Haaretz.

В Израиле отмечают, что увеличение помощи будет "существенным шагом", хотя никакого вооружения, которое бы могло помочь ВСУ проводить операции наступательного характера поставлено не будет. Помощь не будет включать системы ПВО, современное вооружение и ударные системы.

Как сообщает Haaretz, решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине, вероятно, стало следствием охлаждения отношений Израиля с Кремлем.

Израильские официальные лица выразили возмущение комментариями Лаврова, а министр иностранных дел Яир Лапид назвал их "непростительными и возмутительными".

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника являются возмутительными.

Также посол Израиля Михаэль Бродский заявил, что заявления официальных российских лиц о том, что Израиль поддерживает якобы "неонацистский режим" в Киеве, а также вообще использование аналогий с нацистами оскорбляют память жертв Холокоста. Израильская сторона принципиально осуждает вторжение России.

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