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Залужный стал старостой на свадьбе молодого офицера в Киеве: яркие фото

Фото: Валерий Залужный на свадьбе офицера в Киеве
Автор: Владимир Костырин

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный стал старостой на свадьбе у военнослужащего, которая состоялась в Киеве. Вместе с полководцем украинского воинства на мероприятии также был и мэр столицы Виталий Кличко - градоначальник стал свидетелем.

Об этом 11 сентября рассказала мама невесты, писательница Тамара Гориха Зерня в своем Facebook.

Счастливая праздничная церемония бракосочетания состоялась вчера, в субботу - новую семью создали военный ВСУ, офицер Евгений Воротило и Мария Гуреш.

"Потомки двух древних козацких родов - сумского рода Негрейков и черкасского рода Воротил - создали новую семью и теперь будут строить собственный дом. Невозможно передать словами наше умиление, волнение и гордость за детей. Марийка стала женой офицера, сознательно и добровольно приняв на себя все тревоги и сложности, связанные с этим статусом. Женя пообещал всю жизнь беречь, охранять и воевать за спокойствие своей жены", - говорится в публикации.

Как подчеркивает пани Тамара, для них стало большой честью, что молодоженов расписал Валерий Залужный, а свидетелем бракосочетания стал Виталий Кличко.

Валерий Залужный и Виталий Кличко на свадьбе молодого офицера ВСУ в Киеве (фото: facebook.com / Тамара Горіха Зерня)

"И сделали это с большой искренностью и теплом. Женя получил столько наставлений от своего наивысшего командира во время церемонии, что у него не будет другого выхода, как стать идеальным мужем. А настроение Маши вы видите на фото", - пишет Гориха Зерня.

Писательница добавила, что молодожены после свадьбы получили флаг, на котором попросили расписаться главнокомандующего.

Также счастливая семья опубликовала фотографии со свадьбы вместе с почетными гостями.

Залужный и Кличко на свадьбе офицера ВСУ в Киеве стали старостой и свидетелем (фото: facebook.com / Тамара Горіха Зерня / mariaguresh)

Ранее сообщалось, что недавно генералу Залужному сделали такой подарок - забронировали на 14 октября номер в отеле Ялты, причем с салютом в честь освобождения Крыма.

Напомним также, перед этим главнокомандующий ВСУ показал сильное видео о женщинах в армии.

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Виталий КличкоКиевВалерий Залужный