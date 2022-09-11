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Залужний став старостою на весіллі молодого офіцера в Києві: яскраві фото

Фото: Валерій Залужний на весіллі офіцера в Києві
Автор: Володимир Костирін

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний став старостою на весіллі у військовослужбовця, яке відбулося в Києві. Разом з полководцем українського воїнства на заході також був і мер столиці Віталій Кличко - градоначальник став свідком.

Про це 11 вересня розповіла мама нареченої, письменниця Тамара Горіха Зерня у своєму Facebook.

Щаслива святкова церемонія одруження відбулася вчора, в суботу - нову сім'ю створили військовий ЗСУ, офіцер Євген Воротило і Марія Гуреш.

"Нащадки двох давніх козацьких родів - сумського роду Негрійків і черкаського роду Воротил - створили нову сім'ю і відтепер будуватимуть власний дім. Неможливо передати словами наше зворушення, хвилювання і гордість за дітей. Марійка стала дружиною офіцера, свідомо і добровільно прийнявши на себе усі тривоги і складнощі, пов'язані з цим статусом. Женя пообіцяв усе життя берегти, охороняти і воювати за спокій своєї дружини", - йдеться в публікації.

Як наголошує пані Тамара, для них стало великою честю, що молодят розписав Валерій Залужний, а свідком одруження став Віталій Кличко.

Валерій Залужний та Віталій Кличко на весіллі молодого офіцера ЗСУ в Києві (фото: facebook.com / Тамара Горіха Зерня)

"І зробили це з великою щирістю і теплом. Женя отримав стільки настанов від свого найвищого командира під час церемонії, що у нього не буде іншого виходу, як тільки стати ідеальним чоловіком. А настрій Маші ви бачите на фото", - пише Горіха Зерня.

Письменниця додала, що молодята після весілля отримали прапор, на якому попросили розписатися головнокомандувача.

Також щаслива сім'я опублікувала фотографії з весілля разом з почесними гостями.

Залужний і Кличко на весіллі офіцера ЗСУ в Києві стали старостою і свідком (фото: facebook.com / Тамара Горіха Зерня / mariaguresh)

Раніше повідомлялося, що нещодавно генералу Залужному зробили такий подарунок - забронювали на 14 жовтня номер в готелі Ялти, причому з салютом на честь визволення Криму.

Нагадаємо також, перед цим головнокомандувач ЗСУ показав сильне відео про жінок в армії.

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Віталий КличкоКиївВалерій Залужний