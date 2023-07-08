Залужному 50! Чим за час війни Головнокомандувач запам'ятався українцям (фото)

8 липня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначає своє 50-річчя. За час повномасштабної війни в України він проявив себе як досвідчений та обізнаний військовослужбовець. Крім того, у своїх висловлюваннях він неодноразово давав зрозуміти, що війна - це дуже складна річ, а плани потребують тиші.
Які слова та фрази Залужного в майбутньому, ймовірно, стануть крилатими - читайте нижче в матеріалі Styler.
30 червня Головнокомандувач дав інтерв'ю The Washington Post, в якому висловив свою думку стосовно просування українських військ. По-перше, він наголосив на тому, що "війна - це не шоу". А, по-друге, нагадав партнерам України про необхідність їхньої підтримки.
Валерій Залужний народився в родині військових (фото: facebook.com/vzaluznyj)
Кількома днями раніше мережу потішив діалог військового Валерія Маркуса та Валерія Залужного. Маркус зняв та опублікував відео, на якому він без каски та бронежилета.
Головнокомандувач не міг не відреагувати на це, тому в коментарях написав: "Ану одівся Бігом! Получиш у мене!"
Простий коментар свідчить про цінність людського життя в Україні, що проявляється навіть у таких, на перший погляд, дрібницях.
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Висловлювань Залужного про Збройні Сили України чи не найбільше, але це й не дивно. Головнокомандувач не забуває вітати захисників і захисниць з професійними святами. Його привітання завжди є дуже влучними та мотиваційними.
До 24 лютого 2022 року Залужний воював і керував формуваннями на Донеччині (фото: Getty Images)
Звісно, про ворогів Залужний також висловлюється, але далеко не такими теплими словами, як про ЗСУ. Ось декілька його найбільш значущих фраз про російську армію.
Фото Залужного у Верховній Раді облетіло весь світ (фото: facebook.com/andrei.nesterenko)
Історія Залужного про чотирирічного Іллю з Маріуполя стала відомою завдяки фільму "Рік" Дмитра Комарова. Військовослужбовець розповів, що на одному зі свят для дітей із зони бойових дій хлопчик відвів його в сторону та запитав, чи точно Україна повернеться в Маріуполь. На що Головнокомандувач відповів: "Точно. У цьому році".
29 січня в Україні вшановують пам'ять полеглих студентів біля станції Крути. Тоді невеликий загін недосвідчених юнаків став проти орди Муравйова, яка йшла на Київ. Завдяки безстрашшю хлопців Україна встигла підготуватися до нападу більшовиків.
Фірмовий жест Залужного - це вказівний і середній пальці, підняті догори (фото: facebook.com/gannamaliar)
Раніше ми також зібрали всі світові обкладинки, на яких з'являлося подружжя Зеленських і Валерій Залужний.