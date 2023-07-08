Залужном 50! Чем за время войны Главнокомандующий запомнился украинцам (фото)

8 июля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает свое 50-летие. За время полномасштабной войны в Украине он проявил себя как опытный и знающий военнослужащий. Кроме того, в своих высказываниях он неоднократно давал понять, что война - это очень сложная вещь, а в планах нуждаются в тишине.
Какие слова и фразы Залужного в будущем станут крылатыми - читайте ниже в материале Styler.
30 июня Главнокомандующий дал интервью The Washington Post, в котором высказал свое мнение по поводу продвижения украинских войск. Во-первых, он отметил, что "война - это не шоу". А во-вторых, напомнил партнерам Украины о необходимости их поддержки.
Валерий Залужный родился в семье военных (фото: facebook.com/vzaluznyj)
Несколькими днями ранее сеть порадовал диалог военного Валерия Маркуса и Валерия Залужного. Маркус снял и опубликовал видео, на котором он без каски и бронежилета.
Главнокомандующий не мог не отреагировать на это, поэтому в комментариях написал: "Ану одівся Бігом! Получиш у мене!"
Простой комментарий свидетельствует о ценности человеческой жизни в Украине, что проявляется даже в таких, на первый взгляд, мелочах.
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Высказываний Залужного о Вооруженных Силах Украины больше всего, но это и не удивительно. Главнокомандующий не забывает поздравить защитников и защитниц с профессиональными праздниками. Его поздравления всегда очень точные и мотивационные.
До 24 февраля 2022 года Залужный воевал и руководил формированиями в Донецкой области (фото: Getty Images)
Конечно, о врагах Залужный тоже высказывается, но далеко не такими теплыми словами, как о ВСУ. Вот несколько его наиболее значимых фраз о российской армии.
Фото Залужного в Верховной Раде облетело весь мир (фото: facebook.com/andrei.nesterenko)
История Залужного о четырехлетнем Илье из Мариуполя стала известна благодаря фильму "Рык" Дмитрию Комарову. Военнослужащий рассказал, что на одном из праздников для детей из зоны боевых действий мальчик отвел его в сторону и спросил, точно ли Украина вернется в Мариуполь. На что Главнокомандующий ответил: "Точно. В этом году".
29 января в Украине чтят память павших студентов у станции Круты. Тогда небольшой отряд неопытных юношей восстал против орды Муравьева, которая шла на Киев. Благодаря бесстрашию ребят Украина успела подготовиться к нападению большевиков.
Фирменный жест Залужного = это указательный и средний пальцы, поднятые вверх (фото: facebook.com/gannamaliar)
Ранее мы также собрали все мировые обложки, на которых появлялись супруги Зеленские и Валерий Залужный.