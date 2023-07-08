Залужном 50! Чем за время войны Главнокомандующий запомнился украинцам (фото)

О контрнаступлении

30 июня Главнокомандующий дал интервью The Washington Post, в котором высказал свое мнение по поводу продвижения украинских войск. Во-первых, он отметил, что "война - это не шоу". А во-вторых, напомнил партнерам Украины о необходимости их поддержки.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки. Щодня кожен метр здається кров'ю".

"Мене дратує, коли я чую, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Наші війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів".

"Декілька західних танків та броньованих машин справді знищили на полі бою. Але ми отримали "Леопарди" не для того, щоб їздити на них на парадах Вони прибули на війну. "Леопард" на фронті - просто мішень, нам треба снаряди і F-16".

Валерий Залужный родился в семье военных (фото: facebook.com/vzaluznyj)

О бронежилете

Несколькими днями ранее сеть порадовал диалог военного Валерия Маркуса и Валерия Залужного. Маркус снял и опубликовал видео, на котором он без каски и бронежилета.

Главнокомандующий не мог не отреагировать на это, поэтому в комментариях написал: "Ану одівся Бігом! Получиш у мене!"

Простой комментарий свидетельствует о ценности человеческой жизни в Украине, что проявляется даже в таких, на первый взгляд, мелочах.

Скриншот

О ВСУ

Высказываний Залужного о Вооруженных Силах Украины больше всего, но это и не удивительно. Главнокомандующий не забывает поздравить защитников и защитниц с профессиональными праздниками. Его поздравления всегда очень точные и мотивационные.

"Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги" - с поздравления для НГУ.

"Контртерористичні, антидиверсійні, контррозвідувальні та військові операції, які ви проводите вже стали легендарними. СБУ - це потужна частина нашої великої єдиної армії, яка захищає національну державність" - с поздравления для СБУ.

"Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість та гідність обрати свободу. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю, але саме він веде нас вперед, щоб помститися і перемогти, не залишає місця для страху і зневіри. Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати агресора і відбити в нього бажання будь-коли у майбутньому посягати на нашу свободу", - с поздравления для ВСУ.

"Ви - завжди перші! Ви там, де найважче", - с поздравления для Десантно-штурмовых войск.

"Панове сержанти і старшини! Ви є лідерами для підлеглих і опорою для командирів. На ваших плечах тримається військо. Ваш досвід безцінний. Ваші імена вже в історії. Вами пишаються і будуть пишатися покоління українців. Я теж безмежно пишаюся кожним із вас і дякую за службу" - с поздравления для сержантов.

До 24 февраля 2022 года Залужный воевал и руководил формированиями в Донецкой области (фото: Getty Images)

О России

Конечно, о врагах Залужный тоже высказывается, но далеко не такими теплыми словами, как о ВСУ. Вот несколько его наиболее значимых фраз о российской армии.

"Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді" - об ударе по российским кораблям во временно оккупированном Бердянске.

"З Росією потрібно воювати до кінця".

"Ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов".

"За кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ".

"Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти".

Фото Залужного в Верховной Раде облетело весь мир (фото: facebook.com/andrei.nesterenko)

О детях

История Залужного о четырехлетнем Илье из Мариуполя стала известна благодаря фильму "Рык" Дмитрию Комарову. Военнослужащий рассказал, что на одном из праздников для детей из зоны боевых действий мальчик отвел его в сторону и спросил, точно ли Украина вернется в Мариуполь. На что Главнокомандующий ответил: "Точно. В этом году".

Об истории Украины

29 января в Украине чтят память павших студентов у станции Круты. Тогда небольшой отряд неопытных юношей восстал против орды Муравьева, которая шла на Киев. Благодаря бесстрашию ребят Украина успела подготовиться к нападению большевиков.

"Ціна поразки вища за ціну боротьби".

"Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918, так і 2022 кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали",

- сказал тогда Залужный.

Фирменный жест Залужного = это указательный и средний пальцы, поднятые вверх (фото: facebook.com/gannamaliar)