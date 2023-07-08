Залужному 50! Чим за час війни Головнокомандувач запам'ятався українцям (фото)

8 липня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначає своє 50-річчя. За час повномасштабної війни в України він проявив себе як досвідчений та обізнаний військовослужбовець. Крім того, у своїх висловлюваннях він неодноразово давав зрозуміти, що війна - це дуже складна річ, а плани потребують тиші.

Які слова та фрази Залужного в майбутньому, ймовірно, стануть крилатими - читайте нижче в матеріалі Styler.

Про контрнаступ

30 червня Головнокомандувач дав інтерв'ю The Washington Post, в якому висловив свою думку стосовно просування українських військ. По-перше, він наголосив на тому, що "війна - це не шоу". А, по-друге, нагадав партнерам України про необхідність їхньої підтримки.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки. Щодня кожен метр здається кров'ю".

"Мене дратує, коли я чую, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Наші війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів".

"Декілька західних танків та броньованих машин справді знищили на полі бою. Але ми отримали "Леопарди" не для того, щоб їздити на них на парадах Вони прибули на війну. "Леопард" на фронті - просто мішень, нам треба снаряди і F-16".

Валерій Залужний народився в родині військових (фото: facebook.com/vzaluznyj)

Про бронежилет

Кількома днями раніше мережу потішив діалог військового Валерія Маркуса та Валерія Залужного. Маркус зняв та опублікував відео, на якому він без каски та бронежилета.

Головнокомандувач не міг не відреагувати на це, тому в коментарях написав: "Ану одівся Бігом! Получиш у мене!"

Простий коментар свідчить про цінність людського життя в Україні, що проявляється навіть у таких, на перший погляд, дрібницях.

Скриншот

Про ЗСУ

Висловлювань Залужного про Збройні Сили України чи не найбільше, але це й не дивно. Головнокомандувач не забуває вітати захисників і захисниць з професійними святами. Його привітання завжди є дуже влучними та мотиваційними.

"Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги" - з привітання для НГУ.

"Контртерористичні, антидиверсійні, контррозвідувальні та військові операції, які ви проводите вже стали легендарними. СБУ - це потужна частина нашої великої єдиної армії, яка захищає національну державність" - з привітання для СБУ.

"Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість та гідність обрати свободу. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю, але саме він веде нас вперед, щоб помститися і перемогти, не залишає місця для страху і зневіри. Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати агресора і відбити в нього бажання будь-коли у майбутньому посягати на нашу свободу", - з привітання для ЗСУ.

"Ви - завжди перші! Ви там, де найважче", - з привітання для Десантно-штурмових військ.

"Панове сержанти і старшини! Ви є лідерами для підлеглих і опорою для командирів. На ваших плечах тримається військо. Ваш досвід безцінний. Ваші імена вже в історії. Вами пишаються і будуть пишатися покоління українців. Я теж безмежно пишаюся кожним із вас і дякую за службу" - з привітання для сержантів.

До 24 лютого 2022 року Залужний воював і керував формуваннями на Донеччині (фото: Getty Images)

Про Росію

Звісно, про ворогів Залужний також висловлюється, але далеко не такими теплими словами, як про ЗСУ. Ось декілька його найбільш значущих фраз про російську армію.

"Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді" - про удар по російських кораблях у тимчасово окупованому Бердянську.

"З Росією потрібно воювати до кінця".

"Ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов".

"За кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ".

"Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти".

Фото Залужного у Верховній Раді облетіло весь світ (фото: facebook.com/andrei.nesterenko)

Про дітей

Історія Залужного про чотирирічного Іллю з Маріуполя стала відомою завдяки фільму "Рік" Дмитра Комарова. Військовослужбовець розповів, що на одному зі свят для дітей із зони бойових дій хлопчик відвів його в сторону та запитав, чи точно Україна повернеться в Маріуполь. На що Головнокомандувач відповів: "Точно. У цьому році".

Про історію України

29 січня в Україні вшановують пам'ять полеглих студентів біля станції Крути. Тоді невеликий загін недосвідчених юнаків став проти орди Муравйова, яка йшла на Київ. Завдяки безстрашшю хлопців Україна встигла підготуватися до нападу більшовиків.

"Ціна поразки вища за ціну боротьби".

"Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918, так і 2022 кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали", - сказав тоді Залужний.

Фірмовий жест Залужного - це вказівний і середній пальці, підняті догори (фото: facebook.com/gannamaliar)