Залужний збирається захищати дисертацію: що про це відомо

Тема та анотація наукової роботи Валерія Залужного засекречена і вказано, що це спеціальна тема, яка відповідно статей 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 2020 року.

Також вказані ключові слова: дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарні стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ.

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Коли та де Головнокомандувач буде захищати цю дисертацію - також не вказано. Імовірно, що початок написання дисертації - вересень 2023 року.

Також вказується, що протягом року Залужний зробив шість публікацій за темою своєї дисертації в українських виданнях.

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Варто зазначити, що у Валерія Залужного є декілька дипломів про освіту: у 1997 році він закінчив з відзнакою Одеський інститут сухопутних військ, у 2007 - з золотою медаллю Національну академію оборони України, у 2014 - Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського та був нагороджений як найкращий випускник перехідним мечем королеви Великої Британії, у 2020 році - магістратуру за спеціальністю "Міжнародні відносини" Острозької академії.