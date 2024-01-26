Залужний відповів Бутусову на його скандальний пост про операторів дронів

Про що пише Бутусов

"Ціль атаки була відбити спостережний пункт батальйону, який довелось залишити, тому що ця тимчасова та не укріплена позиція була повністю зруйнована артилерією противника. Атака абсолютно не відповідала обстановці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають. Але командування 74-го розвідбата це не врахувало, і заступник комбата відправив дроноводів в атаку з автоматами", - розповідає журналіст.

Військовим нібито заборонили супроводжувати штурм дронами. У результаті штурмова група зазнала важких втрат, і завдання не було виконано.

"Загинули люди, які знищили багато ворогів та врятували багато життів на цій війні. Це війна дронів, і ті командири, які не хочуть воювати дронами, а віддають безвідповідальні накази та звітують за свою активність життями підлеглих є професійно непридатними, і не гідними керувати бойовими підрозділами", - заявив Бутусов.

На його думку, керівництво ЗСУ повинне звернути увагу на бездіяльність та видати наказ про заборону проведення штурмових дій без супроводу дронами та застосовувати операторів дронів для будь-яких інших завдань.

Реакція Залужного

У дописі Юрій Бутусов позначив сторінку Валерія Залужного, аби звернути увагу Головнокомандувача ЗСУ на цю ситуацію.

Залужний прокоментував допис журналіста.

"++", - написав він.

У відповідь Юрій Бутусов написав: "Дякую".

Скриншот

Реакція військових

Доброволець 24ОШБ "Айдар" розповів, що в підрозділах проходить скорочення штату для поповнення піхотних підрозділів.

"Комбригу ставить задачу вище командування, комбриг комбатам, а комбату нічого не залишається, окрім як виконувати. Чому це відбувається? Через провальні мобілізаційні заходи!" - пояснює військовослужбовець.

Він додає, що замість того, щоб робити армію технологічною, Україна намагається користуватися принципами багатомільйонного противника.

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