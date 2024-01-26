Залужный ответил Бутусову на его скандальный пост об операторах дронов

Накануне известный журналист Юрий Бутусов опубликовал пост о том, что на передовой погибли два оператора дронов. Их якобы отправили на штурм с автоматами без поддержки дронов. Валерий Залужный отреагировал на ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Юрия Бутусова в Facebook.
"Цель атаки была отразить наблюдательный пункт батальона, который пришлось оставить, потому что эта временная и не укрепленная позиция была полностью разрушена артиллерией противника. Атака совершенно не соответствовала обстановке на том участке фронта, где силы противника преобладают. Но командование 74-го разведбата это не учло, и заместитель комбата отправил дроводов в атаку с автоматами", - рассказывает журналист.
Военным якобы запретили сопровождать штурм дронами. В результате штурмовая группа понесла тяжелые потери, и задача не была выполнена.
"Погибли люди, которые уничтожили много врагов и спасли много жизней на этой войне. Это война дронов, и те командиры, которые не хотят воевать дронами, а отдают безответственные приказы и отчитываются за свою активность жизнями подчиненных профессионально непригодны, и не достойны руководить боевыми подразделениями", - заявил Бутусов.
По его мнению, руководство ВСУ должно обратить внимание на бездействие и выдать указ о запрете проведения штурмовых действий без сопровождения дронами и применять операторов дронов для любых других задач.
В сообщении Юрий Бутусов указал страницу Валерия Залужного, чтобы обратить внимание Главнокомандующего ВСУ на эту ситуацию.
Залужный прокомментировал пост журналиста.
"++", – написал он.
В ответ Юрий Бутусов написал: "Спасибо".
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