Залужный ответил Бутусову на его скандальный пост об операторах дронов

О чем пишет Бутусов

"Цель атаки была отразить наблюдательный пункт батальона, который пришлось оставить, потому что эта временная и не укрепленная позиция была полностью разрушена артиллерией противника. Атака совершенно не соответствовала обстановке на том участке фронта, где силы противника преобладают. Но командование 74-го разведбата это не учло, и заместитель комбата отправил дроводов в атаку с автоматами", - рассказывает журналист.

Военным якобы запретили сопровождать штурм дронами. В результате штурмовая группа понесла тяжелые потери, и задача не была выполнена.

"Погибли люди, которые уничтожили много врагов и спасли много жизней на этой войне. Это война дронов, и те командиры, которые не хотят воевать дронами, а отдают безответственные приказы и отчитываются за свою активность жизнями подчиненных профессионально непригодны, и не достойны руководить боевыми подразделениями", - заявил Бутусов.

По его мнению, руководство ВСУ должно обратить внимание на бездействие и выдать указ о запрете проведения штурмовых действий без сопровождения дронами и применять операторов дронов для любых других задач.

Реакция Залужного

В сообщении Юрий Бутусов указал страницу Валерия Залужного, чтобы обратить внимание Главнокомандующего ВСУ на эту ситуацию.

Залужный прокомментировал пост журналиста.

"++", – написал он.

В ответ Юрий Бутусов написал: "Спасибо".

Скриншот

Реакция военных

Доброволец 24ОШБ "Айдар" рассказал, что в подразделениях проходит сокращение штата для пополнения пехотных подразделений.

"Комбригу ставит задачу выше командования, комбриг комбатам, а комбата ничего не остается, кроме как выполнять. Почему это происходит? Из-за провальных мобилизационных мер!" - объясняет военнослужащий.

Он добавляет, что, вместо того чтобы делать армию технологичной, Украина пытается пользоваться принципами многомиллионного противника.

Что думают украинцы