"Страх бере своє". Військовий ЗСУ розповів, як відбирають бійців на штурми

Сержант 110 ОМБР Ігор Тимощук за плечима має досвід 16 штурмів. Він розповів, що наразі до війська потрапляють люди без патріотизму та бажання воювати. Це також впливає на кадрове голодування та кількість штурмовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Тимощука для ТСН .

Про патріотичний дух військових і штурми

За словами Ігоря, до армії потрапляє менше людей з мотивацією воювати.

"Їх заганяють у військкомати, тому вони йдуть воювати. А так, можливо, вони й не пішли б", - каже військовий.

Він також має змогу відбирати людей для проведення майбутніх операцій. Своїм майбутнім побратимам Ігор завжди розповідає правду про те, що на них чекатиме на фронті.

"Ми займаємось штурмами. Ми стаємо й кажемо, що наші задачі - це штурми, відбиття втрачених, нових позицій. Коли при слові "штурм" у людини в очах є запал, вона буде. Не кожен може виконувати такі задачі. Хтось по здоров'ю, хтось по моральному, психологічному не може це робити. Просто страх є", - каже Тимощук.

Він пригадує, що на початку 2023 року міг відібрати 40-45 людей за один раз. Зараз число значно скоротилося - до шести-восьми бійців.

На його думку, це пов'язано з відчуттям страху та відсутністю досвіду. Адже ті, хто мали бойовий досвід, приходили до військкомату самостійно.

"Зазвичай більше людей трьохсотить, тобто калічить, коли ти просто стоїш на позиціях, коли ти їх втримуєш. Штурми не такі страшні. Не таке слово "штурм" є відлякуючим", - розповідає Ігор.

Штурми доволі часто планують, але навіть попри це такі операції можуть бути дорогою в один кінець.

"Кожен раз, як востаннє. Я це розумію. Якби це не звучало, але це відчуття того, що це треба закінчувати, цю війну. Треба щось змінювати", - ділиться почуттями штурмовик.