Залужний показався з книгою поета, який загинув на війні: "Мрії повинні збуватися"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав книгу поета Максима Кривцова, який загинув на війні. Він показався зі збіркою "Вірші з бійниці".

На фото головнокомандувач дивиться прямо у камеру та тримає у руках дебютну збірку Кривцова. Поет та військовий захищав Україну з 2014 року, він повернувся на фронт на початку повномасштабної війни, але не припинив писати вірші.

"Мрії повинні збуватися.. Книга Максима Кривцова у Валерія Залужного", - підписав фото Пузик.

Залужний та книга Кривцова (скріншот)

Світлина розчулила коментаторів. Вони пишуть:

"Не можна без сліз читати. Як шкода молодих та талановитих українців. Нехай пам'ять про них живе вічно. Вічна пам'ять Герою"

"Як невимовно болить"

"Жаль... Що в такій послідовності. Слава Герою!".

Що відомо про поета Кривцова

Військовий та поет з позивним "Далі" у 2014 році став добровольцем та пішов на фронт, потім він повернувся до цивільного життя, працював фотографом та допомагав військовим проходити реабілітацію. У лютому 2022 року Кривцов знову пішов захищати Україну.

7 січня стало відомо про загибель поета. 11 січня Кривцова провели в останню путь у Києві.

Вже скоро у столиці відкриється виставка робіт фотографа й поета. Вона проходитиме з 22 січня по 3 лютого за адресою: вулиця Терещенківська, 17-Б. На виставці можна буде побачити 24 фотороботи Кривцова, усі світлини буде доповнено його віршами.