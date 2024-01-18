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Залужний показався з книгою поета, який загинув на війні: "Мрії повинні збуватися"

Четвер 18 січня 2024 16:29
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Залужний показався з книгою поета, який загинув на війні: "Мрії повинні збуватися" Залужний отримав збірку поезій Кривцова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав книгу поета Максима Кривцова, який загинув на війні. Він показався зі збіркою "Вірші з бійниці".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), селфі Залужного на своїй сторінці у Facebook розмістив сценарист та художник Валерій Пузик.

На фото головнокомандувач дивиться прямо у камеру та тримає у руках дебютну збірку Кривцова. Поет та військовий захищав Україну з 2014 року, він повернувся на фронт на початку повномасштабної війни, але не припинив писати вірші.

"Мрії повинні збуватися.. Книга Максима Кривцова у Валерія Залужного", - підписав фото Пузик.

Залужний показався з книгою поета, який загинув на війні: &quot;Мрії повинні збуватися&quot;

Залужний та книга Кривцова (скріншот)

Світлина розчулила коментаторів. Вони пишуть:

  • "Не можна без сліз читати. Як шкода молодих та талановитих українців. Нехай пам'ять про них живе вічно. Вічна пам'ять Герою"
  • "Як невимовно болить"
  • "Жаль... Що в такій послідовності. Слава Герою!".

Що відомо про поета Кривцова

Військовий та поет з позивним "Далі" у 2014 році став добровольцем та пішов на фронт, потім він повернувся до цивільного життя, працював фотографом та допомагав військовим проходити реабілітацію. У лютому 2022 року Кривцов знову пішов захищати Україну.

7 січня стало відомо про загибель поета. 11 січня Кривцова провели в останню путь у Києві.

Вже скоро у столиці відкриється виставка робіт фотографа й поета. Вона проходитиме з 22 січня по 3 лютого за адресою: вулиця Терещенківська, 17-Б. На виставці можна буде побачити 24 фотороботи Кривцова, усі світлини буде доповнено його віршами.

Раніше ми вже розповідали, що Сєрга показався із Залужним та зробив чесну заяву.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що військові закликали Telegram-канали, блогерів і ЗМІ об‘єднатися для протидії ІПСО.

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Валерій Залужний Збройні сили України