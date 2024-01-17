Військові закликали Telegram-канали, блогерів і ЗМІ об‘єднатися для протидії ІПСО

Telegram-канали, блогери в Instagram, YouTube, TikTok, Twitter та журналісти мають спільно боротися з російськими ІПсО, адже без українського медіапростору вони зникнуть.

Зокрема, один з ведучих програми лейтенант ЗСУ та заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко підтримав тезу відомого блогера Дениса Волосова, що державі потрібно налагодити співпрацю з адмінами топових українських TG-каналів, а також відомими блогерами та інфлюєнсерами в Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, аби виробити комунікаційну антиІпСОшну стратегію.

"Наприклад, росіяни вкинули інформацію, що завтра буде наступ на Харків. Якийсь військовий прокоментував, що це не відповідає дійсності, але ця теза не отримує певні охоплення. А ось ви можете ці охоплення забезпечити", - заявив Коваленко, звертаючись до відомих блогерів та інфлюєнсерів.

Водночас заяви деяких українських журналістів, на думку Коваленка, про те, що потрібно заборонити всі соцмережі, і залишити лише традиційні медіа, є неправильними. Наприклад, історія з корупційним скандалом, яка пов'язана з родиною Гринкевичів, набула суспільного резонансу з подачі відомого блогера Ігоря Лаченкова (Лачена). Крім того, стратегія “обмежень та заборон” зажене країну в інформаційному плані в глухий кут.

"Будь-які канали донесення інформації, звісно, ж можуть використовуватися і використовуються ворогом для ІпСО. Але, заборонивши все і лишивши щось одне, ми навпаки зберемо людей в одному місці і ворог скористається тим, що ми не навчилися боротися з ІпСО і просто розгромить", - переконаний Коваленко.

Лише цікавий контент в Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, на його думку, допоможе ефективно протидіяти ворогу. Прикладом цієї тези є успішний розвиток українських TG-каналів, які після 2021 року витіснили російські пабліки з українського інформаційного простору.

"В ТікТоk ворог створює багато каналів одноденок, розганяє зраду. Але з'являються й українські влогери. Український контент має видавлювати російський вплив. В Instagram купа людей, які не хочуть бути дотичними до війни через втрату підписників. Але підтримуйте тих, а їх достатньо, які роблять збори, які хочуть допомогти, залучайте їх до більш широких речей", - закликав Коваленко.

Нагадаємо, в другому випуску програми "Про війну" військові Андрій Коваленко та Дмитро "Дипломат" пояснили, чому блогеру Олександру Волошину не варто обурюватися на заклик піти в ТЦК, адже донати на ЗСУ не є індульгенцією та є конституційний обов'язок.

Раніше ведучі цього проекту звернулися до блогерів та інфлюенсерів з великою аудиторією із закликом піти в ТЦК та пройти ВЛК, власним прикладом спонукаючи громадян країни змінити ставлення до мобілізації. Цей заклик викликав обурення у блогера Волошина, який заявив, що кожен має знаходитися на своєму місці.