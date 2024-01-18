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Залужный показался с книгой поэта, погибшего на войне: "Мечты должны сбываться"

Четверг 18 января 2024 16:29
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Залужный показался с книгой поэта, погибшего на войне: "Мечты должны сбываться" Залужный получил сборник стихов Кривцова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил книгу поэта Максима Кривцова, погибшего на войне. Он показался со сборником "Вірші з бійниці".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), селфи Залужного на своей странице в Facebook разместил сценарист и художник Валерий Пузик.

На фото главнокомандующий смотрит прямо в камеру и держит в руках дебютный сборник Кривцова. Поэт и военный защищал Украину с 2014 года, он вернулся на фронт в начале полномасштабной войны, но не перестал писать стихи.

"Мечты должны сбываться. Книга Максима Кривцова у Валерия Залужного", - подписал фото Пузик.

Залужный показался с книгой поэта, погибшего на войне: &quot;Мечты должны сбываться&quot;

Залужный и книга Кривцова (скриншот)

Фотография растрогала комментаторов. Они пишут:

  • "Нельзя без слез читать. Как жаль молодых и талантливых украинцев. Пусть память о них живет вечно. Вечная память Герою"
  • "Как ужасно болит"
  • "Жаль... Что в такой последовательности. Слава Герою!".

Что известно о поэте Кривцове

Военный и поэт с позывным "Дали" в 2014 году стал добровольцем и ушел на фронт, затем вернулся в гражданскую жизнь, работал фотографом и помогал военным проходить реабилитацию. В феврале 2022 года Кривцов снова отправился защищать Украину.

7 января стало известно о гибели поэта. 11 января Кривцова провели в последний путь в Киеве.

Уже скоро в столице откроется выставка работ фотографа и поэта. Она пройдет с 22 января по 3 февраля по адресу: улица Терещенковская, 17-Б. На выставке можно будет увидеть 24 фотоработы Кривцова, все фотографии будут дополнены его стихами.

Ранее мы уже рассказывали, что Серга показался с Залужным и сделал честное заявление.

Кроме того, недавно стало известно, что военные призвали Telegram-каналы, блоггеров и СМИ объединиться для противодействия ИПСО.

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Валерий Залужный Вооруженные силы Украины