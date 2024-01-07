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"Непоправна втрата для України": на війні загинув відомий поет

Неділя 07 січня 2024 21:01
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"Непоправна втрата для України": на війні загинув відомий поет Поету було 33 роки (фото: facebook.com/profile.php?id=100011994764563)
Автор: Поліна Іваненко

Повномасштабна війна, яку проти України майже два роки тому розв'язала Росія, забрала життя військового та поета Максима Кривцова. Ще вчора він спілкувався з підписниками, а 7 січня його матір повідомила про те, що він загинув.

Що відомо про поета та які слова у пам'ять про нього пишуть його друзі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Facebook-сторінки Кривцова, його матері Надії, письменниць Тамари Горіха Зерня, Лариси Денисенко, інтерв'ю поета для "Читомо".

"Фіалками мій найдородчий син проросте"

Під останнім дописом Кривцова у Facebook, у якому він пропонував підписникам "поворожити" на книжці, декілька годин тому з'явився коментар від його матері. Жінка повідомила, що її син загинув.

&quot;Непоправна втрата для України&quot;: на війні загинув відомий поет

Не стало поета та військового (скріншот)

Згодом колеги та друзі висловилися про смерть Кривцова. Денисенко процитувала слова матері й поета й додала: "Проростай, ніжна мужня душа. Тупий важкий біль від цього".

&quot;Непоправна втрата для України&quot;: на війні загинув відомий поет

Письменниця висловилася про загибель військового (скріншот)

А інша письменниця опублікувала вірш Кривцова та написала, що загибель поета - "ще одна непоправна втрата для України і для нашої літератури".

"А через п'ятдесят років чергові "харошиє русскіє", нащадки теперішніх вбивць, будуть знову нас питати - ну що там, де ваші Нобелівські лауреати?" - додала вона.

&quot;Непоправна втрата для України&quot;: на війні загинув відомий поет

Допис письменниці про поета (скріншот)

Що відомо про Кривцова

Кривцов пішов на війну добровольцем у 2014 році. До цього він був фотографом та писав вірші. Потім він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та у Veteran Hub-і. Майже два роки тому він повернувся на фронт на тлі повномасштабної війни. В одному з інтерв'ю поет пригадував, що до цього він мав "жахливу мрію", про яку сильно пошкодував вже 24 лютого 2022 року.

"Я мав одну жахливу мрію, мені це часто снилося: ходити по Києву з автоматом, чекати на свою станцію метро зі зброєю на колінах. Я з тих жахливих людей, які говорили, що потрібно, щоби війна перенеслася на вулиці, як пожежа. Щоб інші також зрозуміли, що відбувається. Вранці 24 лютого я дуже пошкодував про ці думки", - говорив Кривцов.

У 2023 році поету виповнилося 33 роки. Він встиг написати чимало віршів, випустив збірник "Вірші з бійниці".

Раніше ми вже розповідали, що у родині відомої співачки сталася трагедія.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що внаслідок ракетного удару 2 січня померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко.

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