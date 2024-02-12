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Дружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразять

Понеділок 12 лютого 2024 17:00
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Дружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразять Фото: Маловідомі факти про Олену Залужну (facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Людмила Жукова

Дружина "залізного генерала" Валерія Залужного - це Олена Залужна. Вона пліч-о-пліч йде по життю з Героєм України та підтримує у всьому свого чоловіка.

У матеріалі РБК-Україна (проект Styler) читайте маловідомі факти про дружину Валерія Залужного.

В матеріалі були використані дані з Wikipedia, Facebook.

Що відомо про Олену Залужну

Олена народилася в 1976 році 24 липня, зараз їй 48 років.

У зв'язку з посадою чоловіка інформації про неї у відкритих джерелах обмаль.

Відомо, що Олена за фахом фінансист, вона працює в Укргазбанку. Подружжя разом вже понад 20 років. У пари дві доньки від попередніх шлюбів подружжя, Христина та Аріна, а спільних дітей немає.

Дружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразять

Дружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразять

Дружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразятьВалерій Залужний з дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Молодша донька Христина наразі закінчила Одеський медичний університет, бо мріяла стати лікарем.

Старша, як відомо, продовжує справу батька. Вона військова.

До повномаштабної війни Олена з чоловіком часто ходили у піші туристичні походи Україною.

Дружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразятьРодина Залужних (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Валерій і його дружина Олена, навіть після багатьох років спільного життя, демонструють надзвичайно теплі та люблячі почуття один до одного. Це видно навіть на їхніх спільних світлинах.

Вони завжди обнімаються, міцно тримаються один одного, віддавши цим вираз своїй глибокій прив'язаності.

Дружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразятьДружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразятьДружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразять

Дружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразять

Дружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразятьЗалужний з дружиною завжди обіймаються на фото (facebook.com/vzaluzhnyi)

Олена підтримує чоловіка натомість на публічних заходах і не тільки. Нещодавно Залужному надали звання Героя України. На події Олена зачарувала своїм образом.

Для церемонії дружина Залужного обрала чорні штани і блузку з білою окантовкою, доповнивши образ білим піджаком класичного крою.

Дружина залізного генерала. Маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразятьОлена Залужна з чоловіком (фото: president.gov.ua)

Читайте також, Залужний підірвав мережу патріотичним кадром з дружиною.

Нагадаємо, що Залужний зробив заяву після звільнення та отримання звання Героя.

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Валерій Залужний
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