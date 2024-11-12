Залужний з дружиною: топ-5 "лондонських" фото, які випромінюють кохання

Днями Залужний опублікував фото із дружиною, на якій вони позують у ліфті. Для розслабленого луку Олена обрала чорні легінси та стильну куртку на блискавці "тедді". Її чоловік постав у чорних штанах та стьобаній куртці. Пара посміхалася та випромінювала щастя.

Валерій Залужний із дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

На іншій світлині пара позує, зважаючи на все, в затишному ресторанчику. Залужний на цьому фото несподівано для всіх з'явився в окулярах.

"І холодного вечора тепло сердець зігріває", - підписав фото посол.

Валерій та Олена (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Ще одним фото він поділився у жовтні.

"Тепло осені. У кожного своє", - підписав він знімок зі своєю другою половинкою.

На фото пара позує у повсякденних образах. Зазначимо, що подружжя виглядає дуже щасливим і умиротвореним.

Валерій Залужний із дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Також подружжя відвідує разом офіційні заходи. У серпні Залужний поділився фото, на якому вони позують у строгих ділових костюмах.

Посол вибрав класичний чорний костюм, білу сорочку та краватку контрастного кольору - червоного. Доповнив образ закритим взуттям у тон до костюма.

Олена - у сірих штанах прямого крою, блузі та приталеному піджаку. Вона доповнила свій лук спортивним взуттям - білими кедами з блакитними шнурками, зробивши його менш офіційним.

Залужний з дружиною Оленою (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Також посол показав спільне фото із дружиною у день її народження.

"Переглядаючи наші сімейні фото, я зрозумів дуже важливу річ. У тебе зовсім немає власних фото, за великою рідкістю, де тебе знімав я. Це лише декілька знімків, де ти виглядаєш зовсім незвично. Лише мільйон фото, де ми разом. І так воно і є. Важко навіть уявити, як би склалося моє життя без тебе і на скільки важко тобі було завжди бути поруч. Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З днем народження", - написав Залужний.

Залужний із дружиною в день її народження (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Що відомо про Олену Залужну

Інформації про дружину Валерія Залужного не так багато у мережі. Раніше вона працювала фінансистом в Укргазбанку, чим займається зараз - не відомо.

Подружжя разом понад 20 років. У них є дві доньки від попередніх шлюбів - Христина та Арина, але спільних дітей немає.

Старша донька Арина пішла стопами батька - вона військова.

А молодша закінчила Одеський медичний університет, бо мріяла стати лікарем.

Валерій Залужний з дружиною Оленою - архівний знімок (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)