Клопотенко у Лондоні показався із Залужним і назвав страву, яку той не любить (фото)

Український кулінар Євген Клопотенко, який нещодавно розповів про свої перші зароблені гроші , несподівано показався з Валерієм Залужним у Лондоні. Їхня зустріч відбулася під час благодійної званої вечері.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зіркового майстер-шефа пише про це детальніше.

Євген Клопотенко і Валерій Залужний показалися разом

Так, виявляється колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України не любить борщ. Однак Клопотенко пообіцяв це змінити, адже вони з паном Валерієм уклали парі.

"Залужний не любить борщ. Але ми уклали парі, що я це зміню. Так що слідкуйте за новинами в цій справі, коротше. Не знаю, чи впораюсь я за 80 днів... але це парі стартувало саме в Лондоні, коли я брав участь в організації благодійної званої вечері", - розповів деталі Євген.

"Якщо коротко: була десята річниця благодійної організації British Ukrainian Aid, була їжа, було зібрано 19, 525 євро. Частина коштів вже йде на авто 4х4, його переобладнають на швидку для евакуації поранених з передової. Іншу частину зібраних коштів розподілять на Eco Flow військовим, протезування наших захисників, на індивідуальні аптечки", - також зауважив він.

Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Наостанок Клопотенко додав, що почалося все з благодійності, а тепер у якості "бонуса він ще й пана Валерія в борщ має закохати".

"Виклик прийнято. Цьом", - написав кулінар".

Тим часом колеги й шанувальники побажали Євгенові успіхів у цій справі та висловили думку, що йому напевне вдасться змінити ставлення Залужного до цієї страви.

Нагадаємо, після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ, у лютому 2024 року, Залужний став Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії - з травня. Після його відставки відбулися масштабні кадрові зміни у керівництві Збройних Сил.

Валерій Залужний під час приїзду до Києва (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

До слова, 6 жовтня 2020 року Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України додала український борщ до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Аби це сталося, Клопотенку знадобилося близько 1,5 року. Для цього він створив громадську організацію "Інститут культури України", а після цього здійснив декілька борщових експедицій, у межах яких зібрано десятки родинних рецептів цієї страви з різних куточків країни.