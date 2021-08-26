Залповый ливень затопил часть Одессы: последствия непогоды показали на видео

Одессу накрыла непогода, и несколько улиц в разных районах города, а также знаменитый рынок "Седьмой километр" сильно затопило в результате залпового ливня днем 26 августа.

Фото и видео последствий "мокрой" стихии сняли одесситы, после чего кадры разместили в сети в пабликах.

Кроме того, на пятой площадке залило территорию промтоварного рынка "Седьмой километр".

Люди по пояс в воде и уплывшая в море Аркадия – краткий итог дождя в Одессе @odessa_hello

В муниципальном департаменте городского хозяйства уточнили, что сложности с проездом авто возникли, в частности, на улицах Черняховского, Тенистой, Небесной Сотни, Вильямса, Химической, Приморской и Газовом переулке.

Как проинформировали в КП "Городские дороги" на странице в Facebook , на проблемные участки всего отправили 36 единиц техники и 270 коммунальщиков.

Коммунальщики "воюют" с водой на улицах Одессы после мощного ливня (фото: facebook.com/kpmisckidorogi.omr)

Так, вскоре ватерлиния на дорогах поднялась так, что Южная Пальмира стала напоминать Венецию.

Вода залила помещения магазинов и подъезды домов, на улицах водостоки не смогли справиться с таким большим количеством осадков.

Ранее сообщалось, что около месяца назад в Одессе ливень наделал бед на рынке "7 километр", превратив его в большое озеро.

Также мы писали о том, что в Ровно из-за сильного дождя даже отменили часть мероприятий на День Независимости.