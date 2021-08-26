Залпова злива затопила частину Одеси: наслідки негоди показали на відео

Одесу накрила негода, і кілька вулиць в різних районах міста, а також знаменитий ринок "Сьомий кілометр" сильно затопило в результаті залпової зливи вдень 26 серпня.

Фото і відео наслідків "мокрої" стихії зняли одесити, після чого кадри розмістили в мережі в пабліках.

Крім того, на П'ятому майданчику залило територію промтоварного ринку "Сьомий кілометр".

Люди по пояс у воді і спливла в море Аркадія-короткий підсумок дощу в Одесі @odessa_hello

У муніципальному департаменті міського господарства уточнили, що складнощі з проїздом авто виникли, зокрема, на вулицях Черняховського, тінистій, Небесній Сотні, Вільямса, хімічній, Приморській і газовому провулку.

Як поінформували в КП "Міські дороги" на сторінці в Facebook , на проблемні ділянки всього відправили 36 одиниць техніки та 270 комунальників.

Комунальники "воюють" з водою на вулицях Одеси після потужної зливи (фото: facebook.com/kpmisckidorogi.omr)

Відео: в Одесі через сильну зливу в під'їздах утворилися "річки"

Так, незабаром ватерлінія на дорогах піднялася так, що Південна Пальміра стала нагадувати Венецію.

Вода залила приміщення магазинів та під'їзди будинків, на вулицях водостоки не змогли впоратися з такою великою кількістю опадів.

Раніше повідомлялося, що близько місяця тому в Одесі злива наробила лиха на ринку "7 кілометр", перетворивши його на велике озеро.

Також ми писали про те, що в Рівному через сильний дощ навіть скасували частину заходів на День Незалежності.