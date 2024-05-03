"Залізна витримка": українські снайпери вразили потужними фото

Так, спочатку допис з'явився саме на сторінці 152-ї окремої механізованої бригади.

"З місця, яке ти не побачиш, пролунає постріл, який ти не почуєш. Не гвинтівка робить снайпера небезпечним, а його залізна витримка, терпіння та холодний розум. Багатогодинні/багатоденні спостереження заради одного-єдиного пострілу", - йшлося у описі під фото.

Українські снайпери (фото: facebook/152 окрема механізована бригада)

"Його око гостре, наче лезо. Один постріл - одна ціль! Це наша війна і наша відповідальність! Долучайся до Захисників Батьківщини! Слава Україні!" - додавали представники бригади.

Снайпери (фото: facebook/152 окрема механізована бригада)

А згодом потужні фото з'явилися і на сторінці Генштабу. Таким чином кадри зі снайперами, які нищать окупантів, побачило ще більше людей.

Захисники України (фото: facebook/152 окрема механізована бригада)

На фото можна помітити, наскільки важливе маскування. Снайпери можуть проводити у засадах багато часу, а тому їм потрібно максимально "зливатися" з навколишнім середовищем, аби їх не помітив ворог.

Українські військові (фото: facebook/152 окрема механізована бригада)

Як реагує мережа

У коментарях під дописом Генштабу користувачі пишуть: