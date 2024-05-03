"Железная выдержка": украинские снайперы поразили мощными фото

Так, сначала сообщение появилось именно на странице 152-й отдельной механизированной бригады.

"С места, которое ты не увидишь, раздастся выстрел, который ты не услышишь. Не винтовка делает снайпера опасным, а его железная выдержка, терпение и холодный ум. Многочасовые/многодневные наблюдения ради одного-единственного выстрела", - говорилось в описании под фото.

Украинские снайперы (фото: facebook/152 отдельная механизированная бригада)

"Его глаз острый, как лезвие. Один выстрел - одна цель! Это наша война и наша ответственность! Присоединяйся к Защитникам Родины! Слава Украине!" - добавляли представители бригады.

Снайперы (фото: facebook/152 отдельная механизированная бригада)

А потом мощные фото появились и на странице Генштаба. Таким образом кадры со снайперами, уничтожающими оккупантов, увидело еще больше людей.

Защитники Украины (фото: facebook/152 отдельная механизированная бригада)

На фото можно заметить, насколько важна маскировка. Снайперы могут проводить в засаде много времени, а потому им нужно максимально "сливаться" с окружающей средой, чтобы их не заметил враг.

Украинские военные (фото: facebook/152 отдельная механизированная бригада)

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