"Железная выдержка": украинские снайперы поразили мощными фото
Появились мощные кадры с украинскими снайперами - бойцами 152-й отдельной механизированной бригады. Фото, на которых изображены защитники нашей страны, поразили и тронули пользователей.
Как выглядят украинские снайперы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Во время написания материала были использованы источники: Facebook-страницы Генерального штаба Вооруженных сил Украины и 152-й ОМБр.
Так, сначала сообщение появилось именно на странице 152-й отдельной механизированной бригады.
"С места, которое ты не увидишь, раздастся выстрел, который ты не услышишь. Не винтовка делает снайпера опасным, а его железная выдержка, терпение и холодный ум. Многочасовые/многодневные наблюдения ради одного-единственного выстрела", - говорилось в описании под фото.
Украинские снайперы (фото: facebook/152 отдельная механизированная бригада)
"Его глаз острый, как лезвие. Один выстрел - одна цель! Это наша война и наша ответственность! Присоединяйся к Защитникам Родины! Слава Украине!" - добавляли представители бригады.
Снайперы (фото: facebook/152 отдельная механизированная бригада)
А потом мощные фото появились и на странице Генштаба. Таким образом кадры со снайперами, уничтожающими оккупантов, увидело еще больше людей.
Защитники Украины (фото: facebook/152 отдельная механизированная бригада)
На фото можно заметить, насколько важна маскировка. Снайперы могут проводить в засаде много времени, а потому им нужно максимально "сливаться" с окружающей средой, чтобы их не заметил враг.
Украинские военные (фото: facebook/152 отдельная механизированная бригада)
Как реагирует сеть
В комментариях под постом Генштаба пользователи пишут:
- "Береги Вас Боже. Слава Героям Украины!"
- "Спасибо вам, ребята. Держитесь. Силы вам и выдержки. Украина победит"
- "Удачи вам, наши дорогие Защитники!".
Напомним, ранее военный СБУ Стаховский назвал главное преимущество россиян в Украине.
Кроме этого, недавно защитник нашей страны сказал, что не так с новым законом о мобилизации.