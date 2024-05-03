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"Железная выдержка": украинские снайперы поразили мощными фото

Пятница 03 мая 2024 20:11
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"Железная выдержка": украинские снайперы поразили мощными фото Защитники нашей страны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Появились мощные кадры с украинскими снайперами - бойцами 152-й отдельной механизированной бригады. Фото, на которых изображены защитники нашей страны, поразили и тронули пользователей.

Как выглядят украинские снайперы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Во время написания материала были использованы источники: Facebook-страницы Генерального штаба Вооруженных сил Украины и 152-й ОМБр.

Так, сначала сообщение появилось именно на странице 152-й отдельной механизированной бригады.

"С места, которое ты не увидишь, раздастся выстрел, который ты не услышишь. Не винтовка делает снайпера опасным, а его железная выдержка, терпение и холодный ум. Многочасовые/многодневные наблюдения ради одного-единственного выстрела", - говорилось в описании под фото.

На картинке может быть: 8 человек и текст

На картинке может быть: 1 человек и текст

Украинские снайперы (фото: facebook/152 отдельная механизированная бригада)

"Его глаз острый, как лезвие. Один выстрел - одна цель! Это наша война и наша ответственность! Присоединяйся к Защитникам Родины! Слава Украине!" - добавляли представители бригады.

На картинке могут быть: 2 человека и текст «ФoT:1520m6p,2024»

На картинке могут быть: 2 человека и текст «Ф0T0:1520m6p,2024 deang»

На картинке может быть: трава и текст

Снайперы (фото: facebook/152 отдельная механизированная бригада)

А потом мощные фото появились и на странице Генштаба. Таким образом кадры со снайперами, уничтожающими оккупантов, увидело еще больше людей.

Нет описания фотографии.

На картинке может быть: 1 человек и текст

Защитники Украины (фото: facebook/152 отдельная механизированная бригада)

На фото можно заметить, насколько важна маскировка. Снайперы могут проводить в засаде много времени, а потому им нужно максимально "сливаться" с окружающей средой, чтобы их не заметил враг.

На картинке может быть: 1 человек

На картинке может быть: 1 человек, морщин и дерево

Нет описания фотографии.

Украинские военные (фото: facebook/152 отдельная механизированная бригада)

Как реагирует сеть

В комментариях под постом Генштаба пользователи пишут:

  • "Береги Вас Боже. Слава Героям Украины!"
  • "Спасибо вам, ребята. Держитесь. Силы вам и выдержки. Украина победит"
  • "Удачи вам, наши дорогие Защитники!".

Напомним, ранее военный СБУ Стаховский назвал главное преимущество россиян в Украине.

Кроме этого, недавно защитник нашей страны сказал, что не так с новым законом о мобилизации.

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